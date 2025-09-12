Luis Barbiero y La Orquesta de la Canción, esta noche en concierto en el Juan L. Ortíz

Luis Barbiero y La Orquesta de la Canción darán un concierto esta noche en el Juan L. Ortíz.

El reconocido flautista y compositor Luis Barbiero presentará este viernes en el Centro Cultural Juan L. Ortíz, de Paraná, el espectáculo “Luis Barbiero y La Orquesta de la Canción”, donde más de veinte intérpretes darán vida a sus composiciones en formato orquestal. La función será en la sala mayor del remodelado centro cultural, ubicado en Bv. Racedo 250.

En declaraciones al programa "A Quien Corresponda", en Radio Plaza (FM 94.7), Barbiero adelantó algo de lo que sucederá esta noche. “Haremos canciones que compuse, como María Elena y La Palabra, Pasando Como Si Nada, Amiga América, todo esto junto a más de 20 músicos”.

La propuesta reunirá una base instrumental de guitarra, piano y percusión, sumada a una orquesta con violines, violas, violonchelo, contrabajo, arpa, flautas, clarinete, corno francés, además de otros instrumentistas y cantantes invitados.

El espectáculo promete un recorrido por distintas atmósferas y emociones, con un repertorio que incluye también un homenaje al músico Gary Di Pietro. “Los esperamos este viernes, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz”, concluyó Barbiero.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y se pueden adquirir en puerta o de manera anticipada comunicándose con Daniela al 343-502-8018.

Participantes

Luis Barbiero: voz, guitarra y composición

Mauricio Guastavino: guitarra

Luciana Insfrán: piano

Nahuel Lenardón: contrabajo

Iván Petrich: percusión

Julián Marcipar: dirección orquestal

Sebastián Orlando, Pablo Arcoba, Martín Larraburu, Agustín Chamorro, Rocío Pereyra, Camila Álvarez: violines

Elena Escobar Wüssmann, Andrés Meyer: violas

Carla Francile: violoncello

Celina Federik: arpa

Pablo Suárez, José Mata Osechas: flautas

Matías Marcipar: clarinete

Mauro Leyes: mandolina

Carlos Aguirre: acordeón

Paola Leiva, Kity Perotti, Luchito Barreira: voces