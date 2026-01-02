Brandon Cortés, cerca de sumarse a Patronato

La dirigencia de Patronato continúa la conformación del plantel que afrontará la temporada 2026 de la Primera Nacional. En este marco, uno de los nombres que apareció en carpeta es el de Brando Cortés, jugador formado en Boca y que viene de vestir la casaca de Nueva Chicago en la pasada temporada.

Según trascendió, el volante ofensivo de 24 años, que viene de disputar la última temporada en el Torito de Mataderos, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del equipo Rojinegro.

El futbolista, nacido en Barracas, pero nacionalizado chileno, pertenece a Boca Juniors, club dueño de su pase. La negociación contempla una extensión de su vínculo con el Xeneize hasta 2027 y su llegada a Patronato a préstamo, una fórmula habitual para que el jugador continúe sumando rodaje.

En su último paso por Nueva Chicago, Brandon Cortés disputó 21 partidos oficiales y convirtió un gol, siendo una alternativa importante en la mitad de la cancha del Torito de Mataderos. Previamente, el volante tuvo experiencia en la Universidad de Chile y también integró la Selección Sub 20 de Chile, lo que le aportó roce internacional a una carrera aún en desarrollo.

Según trascendió, solo falta el visto bueno del presidente Adrián Bruffal y del entrenador Rubén Darío Forestello para cerrar definitivamente la operación y sumar al mediocampista al plantel profesional.