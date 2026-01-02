Renovaron alerta meteorológica por altas temperaturas para varios departamentos

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para este viernes. Los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, estarán en alerta naranja, calificado como peligroso para los grupos de riesgo.

En tanto los departamentos Victoria y Gualeguay estarán en alerta amarilla que tienen efecto leve a moderado en la salud.

Las altas temperaturas se mantendrán los próximos días, las mismas afectan sobre todo a los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Recomendaciones

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.