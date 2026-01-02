Deportes

El Turismo Nacional definió los números de la Clase 3: cuál llevarán los entrerrianos

02 de Enero de 2026 - 08:55
Gassmann

Joel Gassmann utilizará el número 8 en la temporada 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional.

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) confirmó la numeración de los pilotos para la categoría Turismo Nacional, en su Clase 3, de aplicación a partir del 1° de enero de 2026. El mismo se actualizará conforme surjan nuevos pedidos formales.

Tal como se indica el artículo vinculado con la numeración, los vehículos deberán lucir en lugares determinados los siguientes números identificatorios. Vale mencionar que este ranking se irá actualizando conforme se reciban los correspondientes pedidos formales por parte de los pilotos.

Los números para la temporada 2026

1        Julián Santero

2        Jorge Barrio

4        Jeronimo Teti

7        Alfonso Domenech

8        Joel Gassmann

9        Fabian Yannantuoni

10      Ricardo Risatti

11      Jonatan Castellano

12      Manuel Mallo

13      Carlos Okulovich

16      Matías Muñoz Marchesi

18      Leonel Larrauri

19      Lucas Vicino

21      Santiago Mallo

23      Braian Quevedo

24      Sebastián Gómez

25      Mario Valle

27      Leandro Carducci

28      Juan Pipkin

31      Agustín de Brabandere

32      Diego Ciantini

34      Nicolás Montanari

35      Exequiel Bastidas

37      Mariano Werner

39      Juan Ignacio Canela

40      Matias Signorelli

41      Federico Iribarne

42      Jonas Maurelli

44      Tomas Vitar

45      Ayrton Chorne

46      Miguel Ciaurro

47      Fabricio Pezzini

55      Gastón Iansa

66      Adrián Percaz

69      Ramiro Cano

72      Lucas Tedeschi

75      Leonel Sotro

77      Matias Cohen

79      Facundo Chapur

83      Facundo Ardusso

85      Joaquín Cafaro

86      Agustin Canapino

88      Facundo Marques

94      Gonzalo Antolin

99      Bautista Damiani

111    Javier Merlo

113    Rodrígo Lugón

123    Mauricio Lambiris

144    Leonel Pernia

148    Lucas Bagnera

152    Thiago Martínez

159    Blas Sefchek

176    Nicolas Jaime

186    Ignacio Fain

231    José Manuel Urcera

238    Ever Franetovich

