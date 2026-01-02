El Turismo Nacional definió los números de la Clase 3: cuál llevarán los entrerrianos

Joel Gassmann utilizará el número 8 en la temporada 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional.
La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) confirmó la numeración de los pilotos para la categoría Turismo Nacional, en su Clase 3, de aplicación a partir del 1° de enero de 2026. El mismo se actualizará conforme surjan nuevos pedidos formales.
Tal como se indica el artículo vinculado con la numeración, los vehículos deberán lucir en lugares determinados los siguientes números identificatorios. Vale mencionar que este ranking se irá actualizando conforme se reciban los correspondientes pedidos formales por parte de los pilotos.
Los números para la temporada 2026
1 Julián Santero
2 Jorge Barrio
4 Jeronimo Teti
7 Alfonso Domenech
8 Joel Gassmann
9 Fabian Yannantuoni
10 Ricardo Risatti
11 Jonatan Castellano
12 Manuel Mallo
13 Carlos Okulovich
16 Matías Muñoz Marchesi
18 Leonel Larrauri
19 Lucas Vicino
21 Santiago Mallo
23 Braian Quevedo
24 Sebastián Gómez
25 Mario Valle
27 Leandro Carducci
28 Juan Pipkin
31 Agustín de Brabandere
32 Diego Ciantini
34 Nicolás Montanari
35 Exequiel Bastidas
37 Mariano Werner
39 Juan Ignacio Canela
40 Matias Signorelli
41 Federico Iribarne
42 Jonas Maurelli
44 Tomas Vitar
45 Ayrton Chorne
46 Miguel Ciaurro
47 Fabricio Pezzini
55 Gastón Iansa
66 Adrián Percaz
69 Ramiro Cano
72 Lucas Tedeschi
75 Leonel Sotro
77 Matias Cohen
79 Facundo Chapur
83 Facundo Ardusso
85 Joaquín Cafaro
86 Agustin Canapino
88 Facundo Marques
94 Gonzalo Antolin
99 Bautista Damiani
111 Javier Merlo
113 Rodrígo Lugón
123 Mauricio Lambiris
144 Leonel Pernia
148 Lucas Bagnera
152 Thiago Martínez
159 Blas Sefchek
176 Nicolas Jaime
186 Ignacio Fain
231 José Manuel Urcera
238 Ever Franetovich