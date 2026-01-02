El Turismo Nacional definió los números de la Clase 3: cuál llevarán los entrerrianos

Joel Gassmann utilizará el número 8 en la temporada 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional.

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) confirmó la numeración de los pilotos para la categoría Turismo Nacional, en su Clase 3, de aplicación a partir del 1° de enero de 2026. El mismo se actualizará conforme surjan nuevos pedidos formales.

Tal como se indica el artículo vinculado con la numeración, los vehículos deberán lucir en lugares determinados los siguientes números identificatorios. Vale mencionar que este ranking se irá actualizando conforme se reciban los correspondientes pedidos formales por parte de los pilotos.

Los números para la temporada 2026

1 Julián Santero

2 Jorge Barrio

4 Jeronimo Teti

7 Alfonso Domenech

8 Joel Gassmann

9 Fabian Yannantuoni

10 Ricardo Risatti

11 Jonatan Castellano

12 Manuel Mallo

13 Carlos Okulovich

16 Matías Muñoz Marchesi

18 Leonel Larrauri

19 Lucas Vicino

21 Santiago Mallo

23 Braian Quevedo

24 Sebastián Gómez

25 Mario Valle

27 Leandro Carducci

28 Juan Pipkin

31 Agustín de Brabandere

32 Diego Ciantini

34 Nicolás Montanari

35 Exequiel Bastidas

37 Mariano Werner

39 Juan Ignacio Canela

40 Matias Signorelli

41 Federico Iribarne

42 Jonas Maurelli

44 Tomas Vitar

45 Ayrton Chorne

46 Miguel Ciaurro

47 Fabricio Pezzini

55 Gastón Iansa

66 Adrián Percaz

69 Ramiro Cano

72 Lucas Tedeschi

75 Leonel Sotro

77 Matias Cohen

79 Facundo Chapur

83 Facundo Ardusso

85 Joaquín Cafaro

86 Agustin Canapino

88 Facundo Marques

94 Gonzalo Antolin

99 Bautista Damiani

111 Javier Merlo

113 Rodrígo Lugón

123 Mauricio Lambiris

144 Leonel Pernia

148 Lucas Bagnera

152 Thiago Martínez

159 Blas Sefchek

176 Nicolas Jaime

186 Ignacio Fain

231 José Manuel Urcera

238 Ever Franetovich