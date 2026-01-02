Cuáles son los organismos públicos que más cargos recortaron en la era Milei

La gestión de Javier Milei como presidente de Argentina significó la mayor reducción de empleo en el sector público nacional desde diciembre de 2023. Según datos oficiales, el Estado argentino perdió cerca de 60.000 trabajadores entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, resultado de un ajuste que abarcó a la administración pública, empresas estatales y fuerzas de seguridad.

Un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz indicó que en el mes de noviembre de 2025, la dotación fue de 281.785 cargos. En relación a los 341.473 del mes de diciembre de 2023, se tiene una caída de 59.688 cargos. Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.

De la caída total de cargos entre ambos meses, la administración centralizada es la que registra la mayor, con 15.780 cargos. Le siguen el Correo oficial con 5.191 cargos, la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.504, ARCA con 3.152 cargos, Conicet con 2.074, Banco de la Nación Argentina con 2.010, Aerolíneas Argentinas con 1.913, entre los más importantes.

Si se analiza la intensidad de la reducción de cada una de las instituciones, dada la manera en que se registran los cargos, se tiene que cuatro redujeron el 100%, es decir que desaparecieron. Estas son el Ente de obras hídricas de saneamiento (ENOHSA), Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), Instituto nacional de la agricultura familiar, campesina e indígena (INAFCI) y Desarrollo de capital humano ferroviario SAPEM, precisó el estudio de Nadin Argañaraz.

A estas cuatro, le siguieron la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal con una reducción del 79%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una merma de planta del 51% y la Casa de la Moneda con una del 44 por ciento.

En el otro extremo, las cuatro instituciones con menor reducción porcentual de cargos fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con una del 5%, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) con una del 7,5%, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con una del 10,5% y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) con el 10,5 por ciento.

El ajuste público llegó a la reducción de cargos

El recorte comenzó durante los primeros meses de 2024 y mostró una aceleración progresiva. En enero de 2024, apenas iniciado el nuevo gobierno, ya se habían eliminado 7.299 puestos. Para marzo, la cifra superaba los 8.600, mientras que en abril el descenso alcanzaba los 15.759 empleos. Hacia junio, el número de bajas superaba los 24.000 y, en septiembre, el saldo negativo ascendía a 32.984 trabajadores.

La tendencia se mantuvo durante el segundo semestre de 2024. Al concluir diciembre, el total de empleos públicos eliminados llegaba a 37.358. Durante 2025, el ajuste avanzó: en enero se contabilizaban 40.265 bajas, cifra que creció a 50.394 en mayo y llegó a 54.685 en agosto. En noviembre de 2025 la pérdida acumulada se ubicaba en torno a los 60.000 puestos.

El mayor impacto se concentró en la administración centralizada y descentralizada, que absorbió 35.127 puestos eliminados. Este segmento reúne buena parte del empleo estatal y fue el principal foco de las medidas de ajuste. Las empresas estatales y las sociedades con participación estatal perdieron 18.122 trabajadores, tanto por recortes como por procesos de reorganización y cierre de estructuras.

El personal militar y de seguridad presentó una baja más moderada, con 7.245 puestos menos en el periodo analizado. La información oficial confirma que, pese a afectar a todos los segmentos del sector público, la política de reducción del gasto estatal impulsada por el Gobierno nacional se enfocó principalmente en las áreas administrativas.