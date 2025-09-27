Argentinos ganó en Mar del Plata y entró a zona de clasificación

Este sábado la acción por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con dos partidos. Uno de ellos fue en el estadio José María Minella, en donde Aldosivi recibió a Argentinos Juniors. El arbitraje estuvo a cargo de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Yael Falcón Pérez.

Aldosivi generó la primera ocasión clara con un avance por el centro de la cancha de Giuliano Cerato. El defensor sacó un potente remate de larga distancia que tras un suave roce en la mano izquierda de Diego Rodríguez dio en el travesaño. Bueno intento del defensor anfitrión.

El desarrollo del primer tiempo tuvo poco más. Ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones de gol en un contexto en el que la lluvia dificultó el juego. Es por eso que la única chance clara fue el tiro en el poste del dueño de casa.

En el complemento fue Federico Gino el primero en probar al arco. El intento del mediocampista del Tiburón llegó luego de una recuperación y pase de Justo Giani a pocos metros del área grande. El remate buscó el costado derecho del Ruso Rodríguez, que puso las manos con firmeza para rechazar el balón.

La primera ocasión de Argentinos Juniors fue de pelota parada. El responsable del tiro libre fue Diego Porcel, que intentó con un remate directo desde unos 25 metros del arco. El envío buscó la parte baja del costado izquierdo de Jorge Carranza, pero le faltó efecto para meterse dentro del arco: se fue desviado.

La jugada clave del encuentro llegó sobre los 31 minutos, luego de un envío al área de Hernán López Muñoz para la subida por el costado izquierdo de Alan Lescano. El mediocampista, que partió habilitado pasó el balón al medio y Giuliano Cerato lo empujó contra su propio arco.

El segundo gol llegó poco después, en un contragolpe por derecha que tuvo la definición de Lautaro Giaccone y la gran respuesta de Carranza para rechazar a un costado. En el rebote no llegó Porcel, pero el balón quedó en el área y Hernán López Muñoz definió al gol contra el palo derecho. A los 35 quedaron 2-0.

En el desarrollo del juego pasó poco más. Solo quedó tiempo para la intromisión del VAR en la revisión de una fuerte falta de Rodrigo González sobre Diego Porcel. Sebastián Zunino, que no había visto la falta, corrigió como corresponde y expulsó al defensor del Tiburón por la falta grave. Iban 46 minutos.

Con la victoria, el Bicho alcanzó los 14 puntos y se ubica en la sexta posición de la tabla; mientras que el Tiburón sigue último con apenas tres puntos y todavía sin victorias en el torneo.

En la próxima fecha, el equipo de Guillermo Farré visitará a Unión, el viernes 3 de octubre desde las 21.15; mientras que Argentinos recibirá a Central Córdoba, en ese mismo día y horario.

-SÍNTESIS-

Aldosivi 0-2 Argentinos Juniors.



Goles:

31’ST: Giuliano Cerato -en contra-.

35’ST: Hernán López Muñoz.



Expulsado:

46’ST: Rodrigo González (ALD).



Formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Tiago Serrago, Justo Giani y Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.



Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori; Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz, Emiliano Viveros; Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

13’ST: ingresó Emiliano Rodríguez por Facundo De la Vega (ALD).

18’ST: ingresó Lautaro Giaccone por Emiliano Viveros (ARG).

18’ST: ingresó Diego Porcel por Nicolás Oroz (ARG).

27’ST: ingresó Ayrton Preciado por Tiago Serrago (ALD).

27’ST: ingresó Marcelo Esponda por Federico Gino (ALD).

36’ST: ingresó Lucas Gómez por Alan Lescano (ARG).

37’ST: ingresó Román Riquelme por Tomás Molina (ARG).

38’ST: ingresó Rodrigo González por Agustín Palavecino (ALD).

38’ST: ingresó Tobías Cervera por Justo Giani (ALD).

41’ST: ingresó Joaquín Gho por Hernán López Muñoz (ARG).



Amonestados:

44’PT: Federico Gino (ALD).

3’ST: Alan Lescano (ARG).

5’ST: Roberto Bochi (ALD).

22’ST: Fernando Román (ALD).

47’ST: Román Riquelme (ARG).

51’ST: Yonathan Cabral (ALD).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Yael Falcón Pérez.



Estadio: José María Minella.

Video: Liga Profesional.