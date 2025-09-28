Instituto y Lanús concretaron el tercer empate sin goles del domingo

La "Gloria" y el "Granate" no pudieron quebrar el cero en la noche cordobesa.

Este domingo la acción por el Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó en Córdoba. En el estadio Presidente Perón, Instituto recibió a Lanús en el marco de la décima fecha de la Zona B. El árbitro del encuentro fue Facundo Tello, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

Fue el equipo de Mauricio Pellegrino el primero en generar una chance. El que probó al arco defendido por Manuel Roffo fue Nicolás Morgantini. El lateral tomó el balón un poco por delante de la mitad de la cancha y recostado sobre el lado derecho para sacar un potente disparo que el arquero desvió hacia el tiro de esquina luego de arrojarse hacia su costado derecho.

De un córner llegó la siguiente chance del Granate. El centro llegó desde la izquierda y fue a la cabeza de Ezequiel Muñoz, que ganó de arriba y remató hacia el costado derecho. Para su mala fortuna, el balón acabó perdiéndose por línea de fondo.

Instituto contestó con otro tiro de esquina, esta vez desde el costado derecho. El centro llegó con claridad a la cabeza de Nicolás Cordero, que ganó de cabeza y remató con potencia, pero lo hizo directamente afuera por el costado izquierdo del arco.

En la conducción de Marcelino Moreno encontró su siguiente acción el Granate. Esta vez el mediocampista abrió hacia la derecha, desde donde llegó el preciso centro para Rodrigo Castillo. Aunque el ex Gimnasia cabeceó bien, Roffo evitó el tanto con un manotazo que envió el balón al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, la primera ocasión fue para la Gloria. Fue Gastón Lodico quien puso a prueba a Nahuel Losada con un remate de larga distancia en el que el arquero contestó de manera poco ortodoxa con un manotazo hacia su costado izquierdo.

Luego de una serie de rebotes fue el propio Lodico el que volvió a intentar y otra vez se encontró con una buena respuesta de Losada, que rechazó el disparo que fue abajo al costado derecho del arquero.

Lanús también tuvo una chance clara en los pies de Dylan Aquino, que apareció en soledad por el costado izquierdo y tras el pase de Ramiro Carrera, pero su remate de primera se fue desviado por el lado izquierdo del arco de la Gloria.

El ingresado Luca Klimowicz tuvo una chance clarísima luego de ganarle a Carlos Izquierdoz por el costado izquierdo, sin embargo, se encontró con dos buenas atajadas de Losada, que evitó el tanto del joven atacante y mantuvo el cero en el partido.

La última chance del partido fue tras un tiro libre puesto en el área por Lodico. Aunque el fondo visitante rechazó el balón, en el borde del área apareció Jhon Córdoba, que remató de primera y con dirección al ángulo superior izquierdo de Losada, que evitó el tanto con un gran manotazo. Fue la noche de los arqueros y el 0-0 definitivo.

Con la igualdad, la Gloria llegó a 11 puntos y está en la novena posición; mientras que el Granate suma 17 unidades y marcha en el cuarto puesto. En la próxima fecha, el equipo cordobés visitará a San Martín de San Juan, el sábado 4 de octubre, desde las 16.45; mientras que el conjunto de Mauricio Pellegrino recibirá a San Lorenzo, el mismo día, pero desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Instituto 0-0 Lanús.



Formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Elías Pereyra, Stéfano Moreyra; Jonás Acevedo, Gastón Lodico; Nicolás Cordero y Alex Luna.

DT: Daniel Oldrá.



Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Ramiro Carrera, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Franco Watson; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.



Cambios:

21’PT: ingresó Dylan Aquino por Franco Watson (LAN).

ET: ingresó Juan Méndez por Stéfano Moreyra (INS).

14’ST: ingresó Luca Klimowicz por Nicolás Cordero (INS).

15’ST: ingresó Walter Bou por Rodrigo Castillo (LAN).

15’ST: ingresó Agustín Cardozo por Ramiro Carrera (LAN).

23’ST: ingresó Jhon Córdoba por Jonás Acevedo (INS).

41’ST: ingreso Alexis Canelo por Eduardo Salvio (LAN).

41’ST: ingresó Facundo Sánchez por Agustín Medina (LAN).

44’ST: ingresó Matías Gallardo por Elías Pereyra (INS).



Amonestados:

34’PT: Dylan Aquino (LAN).

1’ST: Ramiro Carrera (LAN).

23’ST: Juan Méndez (INS).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Presidente Perón.

Video: Liga Profesional.