Neuquén, Sportivo Urquiza y Atlético Paraná conocieron grupos y fixture para el TRFA

08 de Octubre de 2025 - 21:55
ANÁLISIS
Atlético Paraná

Mauricio Chiementin y sus dirigidos formarán parte de la Zona 2 Regional Litoral Sur, junto a Atlético María Grande y Aranguren.

El Consejo Federal dio a conocer este miércoles los grupos y el fixture para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA), que comenzará el 19 de octubre. En el caso de los equipos paranaenses, Neuquén y Sportivo Urquiza serán parte de una misma zona con Unión de Crespo, mientras que Atlético Paraná lo hará con Atlético María Grande y Cultural de Aranguren.

Cabe destacar que los elencos entrerrianos integrarán la Región Litoral Sur, que estará conformada por 10 zonas, seis de 4 clubes cada una y cuatro de tres 3. Según el reglamento del torneo, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasificarán a la segunda ronda los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes, para hacer un total de 16 equipos.

El fixture de los equipos entrerrianos:

Zona 1

Ligas – Clubes
Paraná – Atlético Neuquén
Paraná – Sportivo Urquiza
María Grande – Unión de Crespo

1ª Fecha – 19 de octubre
Sportivo Urquiza - Atlético Neuquén
Libre: Unión de Crespo

2ª Fecha – 2 de noviembre
Unión de Crespo - Sportivo Urquiza
Libre: Atlético Neuquén

3ª Fecha – 9 de noviembre
Atlético Neuquén - Unión de Crespo
Libre: Sportivo Urquiza

4ª Fecha – 16 de noviembre
Atlético Neuquén - Sportivo Urquiza
Libre: Unión de Crespo

5ª Fecha – 23 de noviembre
Sportivo Urquiza - Unión de Crespo
Libre: Atlético Neuquén

6ª Fecha – 30 de noviembre
Unión de Crespo - Atlético Neuquén
Libre: Sportivo Urquiza

Zona 2

Ligas – Clubes
Paraná – Atlético Paraná
María Grande – Atlético María Grande
Nogoyá – Cultural de Aranguren

1ª Fecha – 19 de octubre
Atlético María Grande - Cultural de Aranguren
Libre: Atlético Paraná

2ª Fecha – 2 de noviembre
Atlético Paraná - Atlético María Grande
Libre: Cultural de Aranguren

3ª Fecha – 9 de noviembre
Cultural de Aranguren - Atlético Paraná
Libre: Atlético María Grande

4ª Fecha – 16 de noviembre
Cultural de Aranguren - Atlético María Grande
Libre: Atlético Paraná

5ª Fecha – 23 de noviembre
Atlético María Grande - Atlético Paraná
Libre: Cultural de Aranguren

6ª Fecha – 30 de noviembre
Atlético Paraná - Cultural de Aranguren
Libre: Atlético María Grande

Zona 3

Ligas – Clubes
Gualeguaychú – Juventud Unida
Concepción del Uruguay – Parque Sur
Colón – Villa Elisa
Villaguay – Unión y Fraternidad

1ª Fecha – 19 de octubre
Juventud Unida - Parque Sur
Villa Elisa - Unión y Fraternidad

2ª Fecha – 2 de noviembre
Unión y Fraternidad - Juventud Unida
Parque Sur - Villa Elisa

3ª Fecha – 9 de noviembre
Juventud Unida - Villa Elisa
Unión y Fraternidad - Parque Sur

4ª Fecha – 16 de noviembre
Parque Sur - Juventud Unida
Unión y Fraternidad - Villa Elisa

5ª Fecha – 23 de noviembre
Juventud Unida - Unión y Fraternidad
Villa Elisa - Parque Sur

6ª Fecha – 30 de noviembre
Villa Elisa - Juventud Unida
Parque Sur - Unión y Fraternidad

Zona 4: 

Ligas – Clubes
Colón – San Jorge
Colón – Achirense
Concepción del Uruguay – Lanús
Concordia – Libertad

1ª Fecha – 19 de octubre
San Jorge - Achirense
Lanús - Libertad

2ª Fecha – 2 de noviembre
Libertad - San Jorge
Achirense - Lanús

3ª Fecha – 9 de noviembre
San Jorge - Lanús
Libertad - Achirense

4ª Fecha – 16 de noviembre
Achirense - San Jorge
Libertad - Lanús

5ª Fecha – 23 de noviembre
San Jorge - Libertad
Lanús - Achirense

6ª Fecha – 30 de noviembre
Lanús - San Jorge
Achirense - Libertad

Zona 5

Ligas – Clubes
Colón – Defendores de Pronunciamiento (Depro)
Concordia – Barrio Nebel
Chajarí – Primero de Mayo

1ª Fecha – 19 de octubre
Primero de Mayo - Depro
Libre: Barrio Nebel

2ª Fecha – 2 de noviembre
Barrio Nebel - Primero de Mayo
Libre: Depro

3ª Fecha – 9 de noviembre
Depro - Barrio Nebel
Libre: Primero de Mayo

4ª Fecha – 16 de noviembre
Depro - Primero de Mayo
Libre: Barrio Nebel

5ª Fecha – 23 de noviembre
Primero de Mayo - Barrio Nebel
Libre: Depro

6ª Fecha – 30 de noviembre
Barrio Nebel - Depro
Libre: Primero de Mayo

