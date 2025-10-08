Neuquén, Sportivo Urquiza y Atlético Paraná conocieron grupos y fixture para el TRFA

Mauricio Chiementin y sus dirigidos formarán parte de la Zona 2 Regional Litoral Sur, junto a Atlético María Grande y Aranguren.
El Consejo Federal dio a conocer este miércoles los grupos y el fixture para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA), que comenzará el 19 de octubre. En el caso de los equipos paranaenses, Neuquén y Sportivo Urquiza serán parte de una misma zona con Unión de Crespo, mientras que Atlético Paraná lo hará con Atlético María Grande y Cultural de Aranguren.
Cabe destacar que los elencos entrerrianos integrarán la Región Litoral Sur, que estará conformada por 10 zonas, seis de 4 clubes cada una y cuatro de tres 3. Según el reglamento del torneo, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.
Clasificarán a la segunda ronda los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes, para hacer un total de 16 equipos.
El fixture de los equipos entrerrianos:
Zona 1
Ligas – Clubes
Paraná – Atlético Neuquén
Paraná – Sportivo Urquiza
María Grande – Unión de Crespo
1ª Fecha – 19 de octubre
Sportivo Urquiza - Atlético Neuquén
Libre: Unión de Crespo
2ª Fecha – 2 de noviembre
Unión de Crespo - Sportivo Urquiza
Libre: Atlético Neuquén
3ª Fecha – 9 de noviembre
Atlético Neuquén - Unión de Crespo
Libre: Sportivo Urquiza
4ª Fecha – 16 de noviembre
Atlético Neuquén - Sportivo Urquiza
Libre: Unión de Crespo
5ª Fecha – 23 de noviembre
Sportivo Urquiza - Unión de Crespo
Libre: Atlético Neuquén
6ª Fecha – 30 de noviembre
Unión de Crespo - Atlético Neuquén
Libre: Sportivo Urquiza
Zona 2
Ligas – Clubes
Paraná – Atlético Paraná
María Grande – Atlético María Grande
Nogoyá – Cultural de Aranguren
1ª Fecha – 19 de octubre
Atlético María Grande - Cultural de Aranguren
Libre: Atlético Paraná
2ª Fecha – 2 de noviembre
Atlético Paraná - Atlético María Grande
Libre: Cultural de Aranguren
3ª Fecha – 9 de noviembre
Cultural de Aranguren - Atlético Paraná
Libre: Atlético María Grande
4ª Fecha – 16 de noviembre
Cultural de Aranguren - Atlético María Grande
Libre: Atlético Paraná
5ª Fecha – 23 de noviembre
Atlético María Grande - Atlético Paraná
Libre: Cultural de Aranguren
6ª Fecha – 30 de noviembre
Atlético Paraná - Cultural de Aranguren
Libre: Atlético María Grande
Zona 3
Ligas – Clubes
Gualeguaychú – Juventud Unida
Concepción del Uruguay – Parque Sur
Colón – Villa Elisa
Villaguay – Unión y Fraternidad
1ª Fecha – 19 de octubre
Juventud Unida - Parque Sur
Villa Elisa - Unión y Fraternidad
2ª Fecha – 2 de noviembre
Unión y Fraternidad - Juventud Unida
Parque Sur - Villa Elisa
3ª Fecha – 9 de noviembre
Juventud Unida - Villa Elisa
Unión y Fraternidad - Parque Sur
4ª Fecha – 16 de noviembre
Parque Sur - Juventud Unida
Unión y Fraternidad - Villa Elisa
5ª Fecha – 23 de noviembre
Juventud Unida - Unión y Fraternidad
Villa Elisa - Parque Sur
6ª Fecha – 30 de noviembre
Villa Elisa - Juventud Unida
Parque Sur - Unión y Fraternidad
Zona 4:
Ligas – Clubes
Colón – San Jorge
Colón – Achirense
Concepción del Uruguay – Lanús
Concordia – Libertad
1ª Fecha – 19 de octubre
San Jorge - Achirense
Lanús - Libertad
2ª Fecha – 2 de noviembre
Libertad - San Jorge
Achirense - Lanús
3ª Fecha – 9 de noviembre
San Jorge - Lanús
Libertad - Achirense
4ª Fecha – 16 de noviembre
Achirense - San Jorge
Libertad - Lanús
5ª Fecha – 23 de noviembre
San Jorge - Libertad
Lanús - Achirense
6ª Fecha – 30 de noviembre
Lanús - San Jorge
Achirense - Libertad
Zona 5
Ligas – Clubes
Colón – Defendores de Pronunciamiento (Depro)
Concordia – Barrio Nebel
Chajarí – Primero de Mayo
1ª Fecha – 19 de octubre
Primero de Mayo - Depro
Libre: Barrio Nebel
2ª Fecha – 2 de noviembre
Barrio Nebel - Primero de Mayo
Libre: Depro
3ª Fecha – 9 de noviembre
Depro - Barrio Nebel
Libre: Primero de Mayo
4ª Fecha – 16 de noviembre
Depro - Primero de Mayo
Libre: Barrio Nebel
5ª Fecha – 23 de noviembre
Primero de Mayo - Barrio Nebel
Libre: Depro
6ª Fecha – 30 de noviembre
Barrio Nebel - Depro
Libre: Primero de Mayo