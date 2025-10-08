Neuquén, Sportivo Urquiza y Atlético Paraná conocieron grupos y fixture para el TRFA

Mauricio Chiementin y sus dirigidos formarán parte de la Zona 2 Regional Litoral Sur, junto a Atlético María Grande y Aranguren.

El Consejo Federal dio a conocer este miércoles los grupos y el fixture para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA), que comenzará el 19 de octubre. En el caso de los equipos paranaenses, Neuquén y Sportivo Urquiza serán parte de una misma zona con Unión de Crespo, mientras que Atlético Paraná lo hará con Atlético María Grande y Cultural de Aranguren.

Cabe destacar que los elencos entrerrianos integrarán la Región Litoral Sur, que estará conformada por 10 zonas, seis de 4 clubes cada una y cuatro de tres 3. Según el reglamento del torneo, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasificarán a la segunda ronda los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes, para hacer un total de 16 equipos.

El fixture de los equipos entrerrianos:

Zona 1

Ligas – Clubes

Paraná – Atlético Neuquén

Paraná – Sportivo Urquiza

María Grande – Unión de Crespo

1ª Fecha – 19 de octubre

Sportivo Urquiza - Atlético Neuquén

Libre: Unión de Crespo

2ª Fecha – 2 de noviembre

Unión de Crespo - Sportivo Urquiza

Libre: Atlético Neuquén

3ª Fecha – 9 de noviembre

Atlético Neuquén - Unión de Crespo

Libre: Sportivo Urquiza

4ª Fecha – 16 de noviembre

Atlético Neuquén - Sportivo Urquiza

Libre: Unión de Crespo

5ª Fecha – 23 de noviembre

Sportivo Urquiza - Unión de Crespo

Libre: Atlético Neuquén

6ª Fecha – 30 de noviembre

Unión de Crespo - Atlético Neuquén

Libre: Sportivo Urquiza

Zona 2

Ligas – Clubes

Paraná – Atlético Paraná

María Grande – Atlético María Grande

Nogoyá – Cultural de Aranguren

1ª Fecha – 19 de octubre

Atlético María Grande - Cultural de Aranguren

Libre: Atlético Paraná

2ª Fecha – 2 de noviembre

Atlético Paraná - Atlético María Grande

Libre: Cultural de Aranguren

3ª Fecha – 9 de noviembre

Cultural de Aranguren - Atlético Paraná

Libre: Atlético María Grande

4ª Fecha – 16 de noviembre

Cultural de Aranguren - Atlético María Grande

Libre: Atlético Paraná

5ª Fecha – 23 de noviembre

Atlético María Grande - Atlético Paraná

Libre: Cultural de Aranguren

6ª Fecha – 30 de noviembre

Atlético Paraná - Cultural de Aranguren

Libre: Atlético María Grande

Zona 3

Ligas – Clubes

Gualeguaychú – Juventud Unida

Concepción del Uruguay – Parque Sur

Colón – Villa Elisa

Villaguay – Unión y Fraternidad

1ª Fecha – 19 de octubre

Juventud Unida - Parque Sur

Villa Elisa - Unión y Fraternidad

2ª Fecha – 2 de noviembre

Unión y Fraternidad - Juventud Unida

Parque Sur - Villa Elisa

3ª Fecha – 9 de noviembre

Juventud Unida - Villa Elisa

Unión y Fraternidad - Parque Sur

4ª Fecha – 16 de noviembre

Parque Sur - Juventud Unida

Unión y Fraternidad - Villa Elisa

5ª Fecha – 23 de noviembre

Juventud Unida - Unión y Fraternidad

Villa Elisa - Parque Sur

6ª Fecha – 30 de noviembre

Villa Elisa - Juventud Unida

Parque Sur - Unión y Fraternidad

Zona 4:

Ligas – Clubes

Colón – San Jorge

Colón – Achirense

Concepción del Uruguay – Lanús

Concordia – Libertad

1ª Fecha – 19 de octubre

San Jorge - Achirense

Lanús - Libertad

2ª Fecha – 2 de noviembre

Libertad - San Jorge

Achirense - Lanús

3ª Fecha – 9 de noviembre

San Jorge - Lanús

Libertad - Achirense

4ª Fecha – 16 de noviembre

Achirense - San Jorge

Libertad - Lanús

5ª Fecha – 23 de noviembre

San Jorge - Libertad

Lanús - Achirense

6ª Fecha – 30 de noviembre

Lanús - San Jorge

Achirense - Libertad

Zona 5

Ligas – Clubes

Colón – Defendores de Pronunciamiento (Depro)

Concordia – Barrio Nebel

Chajarí – Primero de Mayo

1ª Fecha – 19 de octubre

Primero de Mayo - Depro

Libre: Barrio Nebel

2ª Fecha – 2 de noviembre

Barrio Nebel - Primero de Mayo

Libre: Depro

3ª Fecha – 9 de noviembre

Depro - Barrio Nebel

Libre: Primero de Mayo

4ª Fecha – 16 de noviembre

Depro - Primero de Mayo

Libre: Barrio Nebel

5ª Fecha – 23 de noviembre

Primero de Mayo - Barrio Nebel

Libre: Depro

6ª Fecha – 30 de noviembre

Barrio Nebel - Depro

Libre: Primero de Mayo