Turismo Nacional: Antolín ganó la serie más rápida de la Clase 2

Este sábado se desarrollaron las series clasificatorias correspondientes a la Clase 2 del Turismo Nacional. En el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, los pilotos de la categoría telonera de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT) buscaron un triunfo que les permita largar en la posición de privilegio en la última final de la temporada.

En ese marco, el ganador de la jornada fue Gonzalo Antolín, que se impuso en la primera serie clasificatoria con un tiempo de ocho minutos, 22 segundos y 704 milésimas. Dejó por detrás a Bautista Damiani y Juan Canela, que deberán partir desde más atrás en la grilla de la final.

En la segunda serie el ganador fue Nicolás Posco, pero el piloto de Ford tardó ocho minutos, 24 segundos y 307 milésimas, de manera que no pudo mejorar el registro de Antolín. Por este motivo es que largará desde la posición de escolta en la final. En su serie, Posco estuvo acompañado por Francisco Coltrinari y Braian Reinoso, que terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Esta fecha tiene la particularidad de no contar con pilotos entrerrianos. Marco Veronesi, Damián Markel y Matías Chas dijeron ausente en esta jornada.

La carrera que definirá al campeón se disputará este domingo en horas del mediodía. En la lucha por el título llega como líder Antolín con 261 puntos, seguido por Juan Pastori (251), Bautista Damiani (248,5), Joaquín Cafaro (240) y Francisco Coltrinari (239), como los más cercanos a arrebatarle el título. También cuentan con chances Nicolás Posco, Renzo Blotta y Alejo Cravero, aunque quedaron algo más retrasados.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 12 (en Mendoza)

-Primera serie:

1°) Gonzalo Antolín (Peugeot): 8’22”704/1000.

2°) Bautista Damiani (Toyota): a 5”66/1000.

3°) Juan Canela (Volkswagen): a 5”363/1000.



-Segunda serie:

1°) Nicolás Posco (Ford): 8’24”307/1000.

2°) Francisco Coltrinari (Peugeot): a 2”902/1000.

3°) Braian Reinoso (Toyota): a 7”35/1000.