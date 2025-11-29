Franco Colapinto volvió a terminar último en la clasificación

Después de una olvidable carrera Sprint en la que terminó último sin atenuantes, el argentino Franco Colapinto salió a pista en la clasificación con ánimos de cambiar la situación. Sin embargo, no pudo hacer nada.

Fue en el marco del Gran Premio de Qatar, que se desarrolla en el Circuito Internacional de Lusail, por la 23ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El argentino no pudo superar la Q1 en la que tuvo dificultades para registrar un tiempo y cuando lo hizo, fue insuficiente: un minuto, 21 segundos y 137 milésimas para ser el más flojo de la grilla.

En el mismo corte que el argentino quedaron afuera Lance Stroll (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari), Esteban Ocon (Haas) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

En el segundo corte clasificatorio los que no pudieron avanzar fueron Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) y Nico Hulkenberg (Kick Sauber).

Debe destacarse que el brasileño de Sauber tendrá que cumplir con una penalización de cinco posiciones en la final producto del toque que protagonizó en la jornada anterior, en Las Vegas.

Luego llegó el turno de la Q3, en donde la gran sorpresa fue Pierre Gasly, que logró meterse en el noveno lugar. La pole fue para Oscar Piastri, que marcó un tiempo de un minuto, 19 segundos y 387 milésimas.

Lo siguió de cerca su compañero de equipo y líder del campeonato, Lando Norris, a 108 milésimas. El tercero fue el otro contendiente por el título: Max Verstappen. El neerlandés finalizó a 264 milésimas del tiempo de Piastri.

Con la grilla ya definida, este domingo será la competencia final, que iniciará a las 13 y definirá al penúltimo ganador de una temporada que llegó con tres contendientes al título.