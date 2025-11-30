Clima en Entre Ríos: domingo con lluvias, tormentas y alerta del Servicio Meteorológico Nacional

Este domingo, el clima en Entre Ríos estará marcado por inestabilidad: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas severas para varias localidades de la provincia.

En ciudades como Paraná, la alerta naranja rige desde las 9 de este domingo hasta las 2:59 del lunes, lo que indica la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevé una precipitación acumulada de entre 80 y 100 mm, pudiendo superar estos valores en forma puntual.

La misma advertencia alcanza a Concordia y otras zonas de la provincia.

En regiones más amplias de Entre Ríos hay, además, alertas amarillas que anticipan tormentas de variada intensidad, con chaparrones, potencial de granizo y ráfagas fuertes, y lluvias acumuladas entre 30 y 65 mm.

Recomendaciones del SMN

El organismo climático sugiere extremar precauciones: evitar salir si no es necesario, permanecer en lugares cerrados, desconectar equipos eléctricos ante lluvia intensa, asegurar objetos sueltos, no resguardarse bajo árboles o postes, y prestar atención a zonas inundables.

Quienes viven en ciudades como Paraná, Concordia o La Paz deberían considerar suspender actividades al aire libre —como salidas recreativas, trabajos en el campo o viajes— durante las horas de mayor riesgo. El pronóstico sugiere que las tormentas podrían generarse con fuerte intensidad, lo que demanda especial atención en rutas, posibilidad de cortes de energía eléctrica, caída de ramas o granizo, e inundaciones en zonas bajas.

Fuente: SMN