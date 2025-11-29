El SMN amplía el alerta por tormentas en Entre Ríos: prevén lluvias intensas, ráfagas fuertes y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió este sábado el alerta amarillo por tormentas que abarca a gran parte del territorio entrerriano y que se mantendrá vigente durante el domingo. El organismo anticipa un cambio en las condiciones del tiempo con precipitaciones intensas, viento fuerte y posible caída de granizo.

Según el informe oficial, se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El SMN detalla que los eventos podrían incluir chaparrones de corta duración pero con acumulados significativos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que en sectores puntuales podrían alcanzar o superar los 80 km/h y probables episodios de granizo.

Los valores de lluvia acumulada previstos oscilan entre 30 y 65 milímetros, aunque no se descarta que en zonas aisladas puedan registrarse montos superiores. Además, el pasaje del sistema frontal generará un descenso de las temperaturas a partir del domingo.

Departamentos alcanzados el sábado

El alerta rige durante la tarde y la noche de este sábado para los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, La Paz, Victoria y Gualeguay.

Departamentos alcanzados el domingo

Para la madrugada y la mañana del domingo, el SMN incluye un área más amplia conformada por doce departamentos: Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, La Paz, Victoria, Gualeguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Desde el organismo meteorológico recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales y tomar precauciones ante la posible ocurrencia de fenómenos severos.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.