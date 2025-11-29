Echagüe celebró su Fiesta del Deporte 2025

El Atlético Echagüe Club llevó adelante una nueva edición de la Fiesta del Deporte, un evento que año tras año convoca a familias, deportistas, dirigentes y simpatizantes para reconocer el trabajo realizado a lo largo de toda la temporada.

La celebración tuvo lugar en el estadio Luis Butta, que una vez más se transformó en el escenario ideal para generar un espacio de encuentro, alegría y sentido de pertenencia para toda la comunidad del AEC.

La jornada contó con el tradicional desfile de todas las disciplinas, uno de los instantes más esperados por los chicos y chicas del club, quienes disfrutaron de una ovación cariñosa desde las tribunas.

Deportistas de diversas disciplinas del Atlético Echagüe Club fueron reconodios durante la jornada.

Además, se entregaron distinciones a los deportistas destacados, reconociendo logros individuales, actuaciones sobresalientes y metas colectivas alcanzadas a lo largo del año. También hubo menciones especiales para integrantes de las diferentes áreas deportivas.

La jornada concluyó con una cena de camaradería que reunió a todas las disciplinas en el salón Affinis de la institución. Y como gran cierre, el grupo “Pegó en el Palo” regaló a los presentes un show increíble, a puro baile, para terminar de la mejor manera una noche verdaderamente maravillosa.

Reconocimiento a Facundo Butta

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Facundo Butta, atleta de la casa y representante argentino en los Juegos Olímpicos Especiales de 1995, realizados en Connecticut, Estados Unidos.

Facundo Butta fue reconocido a 30 años de su participación en los Juegos Olímpicos Especiales de 1995.

A treinta años de aquella participación histórica, el presidente del club, Gustavo Piérola, le entregó una plaqueta conmemorativa que destacó su trayectoria, su dedicación y su rol como ejemplo para toda la familia del Echagüe.

Fuente: Prensa Echagüe.