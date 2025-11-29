Seven de la República: el seleccionado masculino de la UER ganó su zona

Este sábado se puso en marcha una nueva edición del Seven de la República en la ciudad de Paraná. La Unión Entrerriana de Rugby (UER) compite en los tres certámenes previstos para esta edición: masculino de mayores, femenino de mayores y femenino de juveniles.

Torneo Masculino

En el torneo masculino el paso entrerriano dentro de la Zona 3 fue impecable. La jornada comenzó con una buena victoria ante Cuyo por 26-19 y siguió por la tarde, luego del primer descanso, con un amplio triunfo ante Misiones por 52-0. El cierre de la jornada fue ante Salta, equipo al que venció por 35-19 para meterse en la Copa de Oro.

Como Córdoba ganó sus tres partidos en la Zona 2 será el rival de Entre Ríos en las semifinales. El partido se disputará a partir de las 17 de este domingo.

Resultados de Entre Ríos

-Zona 3:

26-19 vs. Cuyo.

52-0 vs. Misiones.

35-19 vs. Salta.

Torneo Femenino

El seleccionado de mayores de rugby femenino participa dentro de la Zona 1, por la que este sábado enfrentó a Nordeste y Buenos Aires. No fueron buenos los resultados: apenas un try para las entrerrianas que cayeron por 22-5 ante Nordeste y por 50-0 ante Buenos Aires. Queda por delante solo el duelo ante Austral, que será este domingo desde las 10.

En cuanto al equipo juvenil, formó parte de la Zona 4 junto a Cuyo y Austral. Ambos partidos acabaron en derrota para las entrerrianas: 55-5 ante Cuyo y 19-14 frente a Austral, por lo que restará definir cómo quedará el fixture el domingo para conocer a su rival.

Resultados de Entre Ríos (Mayores)

-Zona 1:

Sábado 29/11:

5-22 vs. Nordeste.

0-50 vs. Buenos Aires.

Domingo 30/11:

10: vs. Austral.

Resultados de Entre Ríos (Juveniles)

-Zona 4:

5-55 vs. Cuyo.

14-19 vs. Austral.