Turismo Nacional: Canapino se quedó con la clasificación de la Clase 3

Este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, los pilotos de la máxima divisional regida por la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo fueron a buscar el mejor registro posible.

En el marco de esa lucha fue Agustín Canapino el que resultó imbatible para sus competidores. Luego de pasar poco más de ocho minutos en pista, el arrecifeño registró un tiempo de un minuto, 35 segundos y 970 milésimas con el que se quedó la pole de la competencia.

El segundo lugar fue para José Urcera, que completó la vuelta a 370 milésimas del mejor registro del Titán de Arrecifes. El tercero fue Facundo Chapur, a 424 milésimas del registro del ganador.

El crespense Joel Gassmann también participó de la clasificación y acabó en el octavo lugar luego de dar ocho vueltas al circuito. Su mejor tiempo fue de un minuto, 36 segundos y 664 milésimas, a 694 milésimas del mejor tiempo del día.

Por su parte, el paranaense Exequiel Bastidas acabó en el 22° lugar, a un segundo y 418 milésimas del mejor tiempo.

Más actividad

Este domingo concluirá la competencia en el autódromo mendocino con la disputa de las series y la final. Con el campeonato definido en manos de Julián Santero, los pilotos participan puramente para definir sus posiciones rumbo al 2026.

La actividad se completará con las series a disputarse a las 10.10 y 10.40 y posteriormente la final, que tendrá inicio a las 13.20. Con esas carreras definidas, el campeonato llegará a su final.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 3 (en Mendoza)

1°) Agustín Canapino (Toyota): 1’35”970/1000.

2°) José Urcera (Ford): a 370/1000.

3°) Facundo Chapur (Citroën): a 424/1000.

4°) Facundo Marques (Ford): a 448/1000.

5°) Manuel Mallo (Chevrolet): a 515/1000.

---

8°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 694/1000.

22°) Exequiel Bastidas (Ford): a 1”418/1000.