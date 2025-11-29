Estudiantes volvió a imponerse como visitante y sigue en carrera

Este sábado por la tarde comenzó la disputa de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional. En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba recibió a Estudiantes de La Plata. El árbitro del encuentro fue Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

Con la victoria, el Pincha se metió en las semifinales del torneo, en donde espera por el ganador del duelo entre Barracas Central y Gimnasia de La Plata. Ya sea contra el Guapo o contra su clásico rival, el León definirá la próxima instancia nuevamente como visitante.

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 0-1 Estudiantes.



Gol:

20’ST: Tiago Palacios.



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Fernando Martínez, Nicolás Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia.

DT: Omar De Felippe.



Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Facundo Farías.

DT: Eduardo Domínguez.



Cambios:

16’ST: ingresó Lucas Besozzi por Fernando Martínez (CCO).

16’ST: ingresó Lucas Varaldo por Leonardo Heredia (CCO).

23’ST: ingresó Favio Cabral por Nicolás Zalazar (CCO).

24’ST: ingresó Diego Barrera por Matías Perello (CCO).

28’ST: ingresó Lucas Alario por Facundo Farías (EST).

29’ST: ingresó Gastón Benedetti por Edwuin Cetré (EST).

29’ST: ingresó Joaquín Tobio Burgos por Tiago Palacios (EST).

37’ST: ingresó Facundo Rodríguez por Santiago Arzamendia (EST).

39’ST: ingresó Franco Alfonso por Matías Vera (CCO).

44’ST: ingresó José Sosa por Cristian Medina (EST).



Amonestados:

39’PT: Tiago Palacios (EST).

25’ST: Braian Cufré (CCO).

42’ST: Ezequiel Piovi (EST).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Madre de Ciudades.