Juventud Unida venció al CAVE y cerró el grupo de forma invicta

Este sábado culminó la actividad dentro de la Zona 3 de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. Con los dos clasificados ya definidos desde la fecha anterior, este sábado solo restaba saber si Juventud Unida conseguiría mantener el invicto o no.

Con ese objetivo visitó el estadio 2 de Junio perteneciente al Club Atlético Villa Elisa por la sexta fecha del torneo. El CAVE, ya eliminado, jugó por el orgullo con el afán de terminar lo más cerca posible de la clasificación: sumaba seis puntos en la tercera posición, mientras que Parque Sur (segundo) cerró con 11 y el Juve llegó como líder con 13.

En un partido de desarrollo sumamente trabado, el duelo se resolvió en el segundo tiempo. Un envío al área desde el costado izquierdo encontró un primer cabezazo por la derecha para la posterior aparición por izquierda de Agustín Benedetti. En su primera intervención en el juego, el mediocampista primero falló el cabezazo y luego remató cruzado para estampar el 1-0 que sería definitivo.

De esta manera, los gualeguaychuenses se aseguraron el primer lugar de su grupo con 16 puntos y de forma invicta para meterse en la Segunda Fase como candidatos. En el grupo los acompañó Parque Sur, que concluyó con 11 unidades. Tercero terminó Villa Elisa con seis puntos y último acabó Unión y Fraternidad con una unidad.

Más definiciones

Este domingo concluirá la actividad por las cuatro zonas restantes con equipos entrerrianos. Será desde las 17 con la disputa de partidos en diferentes localidades de la provincia.

En Crespo, Unión recibirá a Neuquen en un mano a mano para definir al clasificado de la Zona 1. Victoria o empate le dan el pase al Pingüino, que llega como puntero con siete puntos; mientras que el Verde suma seis y para asegurarse un lugar en la próxima ronda debe ganar su encuentro.

La Zona 2 tendrá acción en el estadio Pedro Mutio, donde Atlético Paraná recibirá a Cultural Aranguren. Luego de vencer a Atlético María Grande (líder con nueve unidades) como visitante por 1-0, el Gato sabe que no podrá liderar el grupo, ya que el criterio de desempate favorece al equipo que más goles convirtió como visitante en los duelos entre sí (María Grande ganó en el Mutio por 2-1). Es por eso que va en búsqueda de clasificar como mejor segundo: para eso deberá ganar y esperar el resultado de Coronel Aguirre, con el que llegó igualado en puntos.

En la Zona 4, Lanús y Social y Deportivo Achirense juegan un mano a mano a partir de las 18.30 en Concepción del Uruguay para saber qué equipo sigue en competencia: ambos suman cinco puntos. Si empatan sin goles clasificará el Granate; si empatan con dos o más goles por lado, clasificará Achirense; y si lo hacen por 1-1, también será el equipo de Colonia Las Achiras el clasificado debido a la cantidad de goles a favor (tiene uno más que el Granate).

En la Zona 5, en tanto, Libertad de Concordia va por el milagro ante Defensores de Pronunciamiento. El Azulgrana llega como líder e invicto con siete unidades y jugará como local en estadio Delio Cardozo ante el elenco concordiense, que suma cuatro puntos. Para el Lobo juega a favor que una victoria lo clasificará directamente, ya que habrá obtenido más puntos en los duelos entre sí (en el anterior enfrentamiento empataron 0-0).

Fixture y resultados | Torneo Federal Regional Amateur | Fecha 6

-Zona 1:

Domingo 30/11 - Desde las 17:

Unión - Neuquen.

Libre: Sportivo Urquiza.



-Zona 2:

Domingo 30/11 - Desde las 17:

Atlético Paraná - Cultural Aranguren.

Libre: Atlético María Grande.



-Zona 3:

Viernes 28/11:

Parque Sur 1-1 Unión y Fraternidad.

Sábado 29/11:

Atlético Villa Elisa 0-1 Juventud Unida.



-Zona 4:

Domingo 30/11 - Desde las 18.30:

Lanús - Social y Deportivo Achirense.

Libre: Recreativo San Jorge.



-Zona 5:

Domingo 30/11 - Desde las 17:

Defensores de Pronunciamiento - Libertad.

Libre: Defensores de Nébel.