El Flamengo de Agustín Rossi es campeón de la Copa Libertadores

Este sábado se definió la Copa Libertadores 2025. En el Estadio Monumental de Lima, Perú, donde Universitario juega como local, Palmeiras y Flamengo definieron campeón de la actual edición del principal certamen sudamericano de clubes. El árbitro del encuentro fue el argentino Darío Herrera, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Durante los primeros 45 minutos de juego hubo poco y nada para destacar. Aunque Flamengo tuvo la iniciativa en el terreno de juego, lejos estuvo de imponer su juego y llevar peligro al arco defendido por Carlos Miguel.

Mucho más flojo fue lo del Verdao. El equipo de Abel Ferreira intentó inquietar de contragolpe sin efectividad. No generó ocasiones durante el primer tiempo y la igualdad a lo largo de esos primeros minutos acabó siendo lo más lógico.

Lo único destacable de la primera mitad fue el fallo del VAR al no intervenir por una fuerte falta de Erick Pulgar que debió ser sancionada con tarjeta roja (solo fue amonestado). Poco más sucedió durante el primer tiempo.

En el complemento, el Mengao fue superior durante los primeros 25 minutos y consiguió plasmarlo en el marcador. Luego de varios intentos que fueron infructuosos gracias a las intervenciones de Fuchs y Gustavo Gómez en defensa, el Rojinegro finalmente se puso en ventaja.

Fue con un tiro de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta desde el costado derecho para la imperial llegada con salto y cabezazo de Danilo. El ex Real Madrid, Manchester City y Juventus, entre otros, ganó de cabeza y remató contra el poste derecho para el 1-0 parcial. Gol y algarabía.

De héroe, Danilo estuvo cerca de pasar a villano luego de perder un balón en salida que terminó con un débil remate de Juan López. El correntino no aprovechó el balón suelto en el borde del área tras la intercepción de Vitor Roque y remató desviado.

También pudo haber gol de Felipe Anderson, luego de una jugada en la que se sacó a tres hombres de encima y llegó al mano a mano con Agustín Rossi. El arquero ex Boca, Defensa y Justicia y Chacarita fue anticipado por un defensor que evitó el tanto del buen mediocampista del Verdao.

Sobre el final, con Palmeiras totalmente adelantado, Flamengo tuvo la chance de incrementar la ventaja. Es así que un tiro libre de Everton desde la medialuna del área grande dio en el poste luego de un ligero roce en Carlos Miguel.

Los minutos pasaron y el tiempo se agotó para Palmeiras. Flamengo gritó campeón y en su quinta final de Copa Libertadores ganó el cuarto título de su historia. Con este logro, el Mengao se convirtió en el primer conjunto brasileño en alcanzar las cuatro estrellas, se clasificó al Mundial de Clubes 2025 y también formará parte del Mundial de Clubes que se realizará en 2029.

-SÍNTESIS-

Palmeiras 0-1 Flamengo.



Gol:

22’ST: Danilo.



Formaciones:

Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira; Khellven, Joaquín Piquerez, Andreas Pereira; Allan Ellias, Raphael Veiga; José López y Vitor Roque.

DT: Abel Ferreira.



Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique.

DT: Filipe Luis.



Cambios:

23’ST: ingresó Everton Cebolinha por Samuel Lino (FLA).

27’ST: ingresó Felipe Anderson por Raphael Veiga (PAL).

27’ST: ingresó Facundo Torres por Allan Ellias (PAL).

33’ST: ingresó Ramón Sosa por Khellven (PAL).

33’ST: ingresó Agustín Giay por Murilo Cerqueira (PAL).

35’ST: ingresó Luiz Araújo por Giorgian de Arrascaeta (FLA).

40’ST: ingresó Juninho por Bruno Henrique (FLA).

42’ST: ingresó Mauricio por Felipe Anderson (PAL).



Amonestados:

13’PT: Raphael Veiga (PAL).

25’PT: Giorgian de Arrascaeta (FLA).

30’PT: Erick Pulgar (FLA).

38’PT: Jorginho (FLA).

11’ST: Joaquín Piquerez (PAL).

32’ST: Murilo Cerqueira (PAL).

46’ST: Mauricio (PAL).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Monumental, Lima (Perú).