Mensaje contra los antivacunas: Nación y 22 provincias salieron a respaldar el calendario oficial

La Provincia de Buenos Aires es una de las dos que no figuran en el documento publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. Dijeron que "no les avisaron"; tampoco está Formosa. El mensaje llega luego del escandaloso acto en el Congreso con el "hombre imán".

El Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias de 22 provincias difundieron hoy un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, en el que reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos negacionistas.

El escrito fue firmado por los ministros de Salud de todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y Formosa, y ratifica un posicionamiento federal en medio de la caída de coberturas y del incremento de mensajes desinformativos en redes sociales.

Segun fuentes de la PBA, la provincia se hubiera sumado a la declaración de haber sido convocada.

Según el texto oficial, las vacunas del calendario “cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y han demostrado su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”.

El documento sostuvo además que cada dosis incorporada atravesó “evaluaciones rigurosas” para garantizar su calidad, seguridad y efectividad, controles que se mantienen de manera permanente.

El mensaje remarcó que la vacunación es una política sanitaria “indispensable” y una responsabilidad compartida entre Nación, a cargo de la adquisición y distribución, así como de las provincias y municipios, responsables de la aplicación: “El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”.

La publicación fue difundida también en la red X por funcionarios nacionales y provinciales, como parte de una estrategia coordinada para reforzar la confianza pública en el Calendario Nacional y sostener la vacunación gratuita y obligatoria en todo el país.

Evento antivacunas en el Congreso

La diputada chaqueña del PRO Marilú Quiróz, férrea aliada del oficialismo, logró lo que especialistas, sociedades médicas y colegas de distintos bloques habían pedido evitar: un encuentro antivacunas en el Congreso. La autorización llegó de la mano de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, pese a las advertencias sobre el riesgo sanitario y el impacto en la confianza pública. El contexto es muy delicado. La vacunación infantil en Argentina se encuentra en su mínimo histórico.

El evento se anunció bajo la consigna: “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?”. La idea de un debate serio duró poco. Apenas comenzó, el Anexo A del Congreso se volvió un lugar donde activistas antivacunas y expositores sin respaldo repitieron viejos mitos. No hubo datos ni intercambio real, solo frases que buscaban generar miedo, teorías conspirativas y anécdotas sacadas de redes sociales.

Chinda Brandolino y el show de la desinformación

Entre las oradoras figuraba Chinda Brandolino, médica conocida por difundir teorías falsas sobre vacunas y salud pública. Su nombre entre los expositores, marcó el tono del encuentro.

El evento fue extraño. Durante una de las exposiciones, varios disertantes aseguraron que las vacunas contra el COVID causaron más enfermedades de las que evitaron, a la vez que advirtieron sobre un supuesto “control poblacional” y “material genético alterado”. No hubo referencias verificables ni estudios científicos probados. Solo frases que buscaban generar miedo.

La escena más absurda llegó cuando un asistente se levantó frente al público, se quitó parte de la ropa y empezó a pegarse imanes en la piel. Afirmó que era la prueba de que las vacunas “magnetizan” el cuerpo. Hubo risas incómodas, celulares grabando y un murmullo general que cortó la exposición antes de tiempo.

Advertencias ignoradas y reacción política

Antes de la actividad, diputados de varios bloques habían pedido a Menem que la cancelara. Argumentaron que el Congreso no puede habilitar espacios que promuevan desinformación, menos en un contexto de reaparición de enfermedades prevenibles. Las cifras lo confirman. El refuerzo contra la poliomielitis cayó por debajo del 50% y la triple viral se desplomó a niveles alarmantes.

Mientras Quiróz defendía la “libertad” frente a la vacunación obligatoria, la realidad sanitaria mostró otra cara. Este año murieron siete niños por tos convulsa. Ninguno tenía esquema completo ni hubo inmunización en el embarazo. Los datos no son opiniones, son vidas perdidas por falta de cobertura.

También las principales sociedades científicas del país les pidieron a las autoridades de la Cámara de Diputados que suspendan el evento antivacunas. A través de una carta pública dirigida a Martín Menem, las organizaciones que representan a la comunidad médica advirtieron sobre el “enorme peligro” que desata esa actividad, que pretende “generar interpretaciones que no reflejan la evidencia científica”.

Fuente: Noticias Argentinas, Perfil, Pägina 12 (Natalia López Gömez)