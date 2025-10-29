Desde AFA oficializaron nuevos valores para entradas populares

El piso de las entradas generales para ver a Patronato en 2026 será de 24 mil pesos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó en las últimas horas los nuevos valores para las entradas populares en el fútbol argentino. Fue el Comité Ejecutivo el que aprobó un incremento generalizado en el precio de los boletos para todas las categorías en las que rige, incluyendo el fútbol femenino y el Futsal.

La actualización de precios en las entradas se confirmó a través de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tuvo lugar este martes. Las entradas generales aumentarán en torno al 25% y 35% dependiendo de la categoría. El nuevo esquema ya entrará en vigencia este fin de semana, por lo que el impacto será inmediato.

En la Primera Nacional, categoría en la que está Patronato, el incremento determinado fue de un 29,7%. Esto quiere decir que el precio sugerido para las populares pasará de 18.500 pesos a 24 mil pesos. Jubilados y pensionados abonarán 12 mil pesos y los menores deberán pagar seis mil pesos.

En la Primera División, en tanto, la suba es de un 30,4%: la entrada pasará de 23 mil a 30 mil pesos. Jubilados y pensionados abonarán 15 mil pesos y los menores pagarán 7.500 pesos.

El detalle es el siguiente:

-Primera División:

General: $30.000.

Jubilados y pensionados: $15.000.

Menores: $7.500.



-Primera Nacional:

General: $24.000.

Jubilados y pensionados: $12.000.

Menores: $6.000.



-Primera B:

General: $20.000.

Jubilados y pensionados: $10.000.

Menores: $5.000.



-Primera C/Femenino:

General: $18.000.

Jubilados y pensionados: $9.000.

Menores: $4.5000.



-Futsal:

General: $11.000.

Jubilados y pensionados: $5.500.

Menores: $4.500.

Desde la AFA señalan que este incremento responde a la necesidad de acompañar las subas en costos operativos y de organización en espectáculos deportivos. Esta medida, de todas formas, volvió a despertar el debate entre los hinchas que ya reclamaban por los precios de las entradas.