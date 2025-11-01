Argentina venció a Chile y jugará la definición del “4 Naciones”

Argentina superó a Chile y será rival de Brasil este sábado desde las 22.

La Casa del Handball fue sede del partido entre Argentina y Chile en el marco del “4 Naciones” de hándbol que se disputa en la Ciudad de Buenos Aires. Era la tercera presentación para ambos equipos, que buscaban la clasificación hacia la final para medirse mano a mano con Brasil, que más temprano había vencido a México por 46-20.

En el arranque del juego que contó con el arbitraje de Santiago Correa y Agustín Conberse, Juan Bar se lució atajándole un penal a Erwin Feuchtmann. Aunque el inicio parecía torcido, Argentina se acomodó y tuvo un buen pasar construido por una sólida defensa y la concreción de anotaciones que permitieron un parcial de 10-4.

Una vez que el banco de Chile, conducido por Aitor Echaburu Castro, solicitó su último tiempo muerto, la Roja comenzó a mejorar y emparejó el duelo. Esta vez fueron golpe por golpe y la distancia no creció más. Al cabo de los primeros 30 minutos, Los Gladiadores se fueron ganando por 16-10.

La tónica con la que finalizó la primera mitad esa la misma con la que comenzó la segunda. Chile se mostró capaz de dar pelea y así fue que en todo momento mantuvo la distancia de apenas seis goles. Primero 18-12, luego 24-18, siempre con Argentina por delante. Sin embargo, en ese momento el equipo argentino se secó en ataque y Chile dio el zarpazo y quedó a dos goles con un parcial de 4-0: 24-22.

Cuando parecía que el visitante se venía, llegando a estar a un gol (25-24), el equipo argentino resistió y acabó conservando la historia con el tanto de Martín Jung para imponerse por 26-24 y meterse en la definición del torneo.

Los dirigidos por Rodolfo Jung saltaron al campo de juego con los siguientes titulares: Juan Bar, Facundo Cangiani, Juan Saco, Tomás Cañete, Martín Jung, Pedro Martínez y Federico Giménez.

El goleador del equipo fue Tomás Cañete, autor de seis tantos. En el juego, lo siguió Erwin Feuchtmann con cinco goles para el seleccionado chileno.

Con la victoria, Los Gladiadores accedieron a la definición en la que enfrentarán a Brasil este sábado a partir de las 22 en La Casa del Handball. Allí definirán al ganador del 4 Naciones y Argentina tendrá la chance de tomarse revancha de la reciente derrota por 30-29.

Fixture y resultados | 4 Naciones

-Miércoles 29/10:

Brasil 38-28 Chile.

México 18-39 Argentina.



-Jueves 30/10:

México 21-36 Chile.

Argentina 29-30 Brasil.



-Viernes 31/10:

Brasil 46-20 México.

Chile 26-29 Argentina.



-Sábado 1/11 | Definición:

22: Argentina - Brasil.