Basavilbaso: el Sindicato de la Carne defendió los “puestos de trabajo en un panorama de incertidumbre”

Con la participación de las siete filiales, se realizó este jueves en Basavilbaso, el Plenario Provincial del Sindicato de la Carne, en un clima de “unidad, compromiso y plena asistencia de las representaciones de la provincia”.

Durante la jornada, los secretarios generales de las filiales Concepción del Uruguay, Colón, Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay y Diamante, más el delegado normalizador de Santa Elena, abordaron un amplio temario gremial, institucional y político.

En primer término, se realizó una evaluación integral de la situación de cada filial y de la industria frigorífica en general, tanto vacuna como avícola, en el actual contexto económico nacional.

Los dirigentes coincidieron en la “defensa de los puestos de trabajo como la máxima prioridad, ante un panorama de incertidumbre que afecta al sector con reducciones de jornada, suspensiones y casos de atraso salarial o previsional en algunas empresas”.

En ese sentido, se subrayó la “necesidad de adaptar la acción sindical a la realidad del país para proteger la fuente laboral y sostener la producción, frente a la caída de exportaciones, las variaciones del dólar y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

Asimismo, se analizó el “desarrollo de las negociaciones paritarias y la situación salarial del sector, con el compromiso de mantener la actualización de los haberes a partir de noviembre, buscando preservar el salario real frente al aumento del costo de vida”.

Durante la jornada, el plenario recibió la visita de la diputada nacional electa Marianela Marclay, con quien se dialogó sobre la situación del sector y la necesidad de frenar cualquier intento de reforma laboral regresiva.

En ese marco, se resolvió organizar antes de fin de año “una jornada provincial sobre la reforma laboral, con participación de la diputada y referentes gremiales”.

Finalmente, se avanzó en la organización de la delegación entrerriana que participará del Congreso Nacional Ordinario de la Federación de la Carne, a realizarse los días 18 y 19 de diciembre en Villa Carlos Paz, donde asistirán cerca de 300 representantes de Entre Ríos, en el marco de una convocatoria nacional de más de mil dirigentes y trabajadores del país.

El plenario concluyó con la reafirmación del “compromiso de unidad provincial, la defensa del trabajo y de los derechos de los trabajadores, y la decisión de fortalecer la presencia gremial y política del sector cárnico entrerriano en toda la provincia y a nivel nacional”.