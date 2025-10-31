Bordet pidió un debate amplio sobre la ley de hidrogeno verde que impulsa el gobierno nacional

Durante la reunión informativa de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, el ex gobernador Gustavo Bordet respaldó la prórroga de la Ley de Energías Renovables, pero expresó su preocupación por el proyecto de ley de hidrógeno verde que impulsa el oficialismo.

Aunque el hidrógeno verde se promueve como energía limpia, en la práctica puede ser perjudicial el uso intensivo de recursos naturales como el agua y la tierra. Bordet advirtió que el proyecto podría favorecer inversiones externas concentradas, sin garantizar el cuidado ambiental, el valor agregado local, empleo de calidad o desarrollo de tecnología nacional.

También cuestionó la rapidez con la que las comisiones avanzaron, sin consultas públicas extensas ni audiencias con todos los actores involucrados.

El proyecto de ley que impulsa el oficialismo declara de interés nacional el desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno —producción, transporte, almacenamiento, uso y exportación—, y establece un régimen de promoción con beneficios fiscales, estabilidad tributaria por hasta 30 años y facilidades aduaneras para atraer inversiones.

Se advierte que el texto normativo no detalla suficientemente los impactos ambientales, sociales, ni los mecanismos de control y participación de las comunidades afectadas.

El diputado remarcó la necesidad de un estudio multisectorial de esta iniciativa, ya que la transición energética “debe ser una oportunidad de desarrollo federal y sostenible, articulando la industria local y la estructura productiva nacional, y garantizando que cada proyecto respete los ecosistemas, la economía regional y la vida de las comunidades ribereñas”.





La planta uruguaya

En ese marco, puso de relieve que en Paysandú (Uruguay) se proyecta la instalación de una megaplanta de hidrógeno verde frente a Colón, lo que ha generado controversias entre las ciudades limítrofes por los efectos negativos sobre costas y ecosistemas ribereños.

Si bien la multinacional HIF Global reformuló su proyecto, reduciendo la superficie de la planta y la afectación al monte nativo, Bordet señaló que el emprendimiento sigue siendo ambientalmente sensible.

El proyecto implicará un uso intensivo de suelo y extracción de agua del río Uruguay para electrólisis, refrigeración y generación de vapor.

La toma de agua, según se informó, está calculada en 450 litros por segundo, equivalentes a 1.557 metros cúbicos por hora.

Además, el nuevo diseño fue recalificado con la categoría ambiental “C”, la más alta, que corresponde a emprendimientos que pueden generar impactos ambientales negativos significativos, y requerirá un estudio de impacto ambiental completo y una audiencia pública.

El ex gobernador destacó que el reclamo de Entre Ríos es institucional y refleja la posición de todas las fuerzas políticas de la provincia.

Subrayó que “encontrar un punto de equilibrio que compatibilice hidrógeno verde con cuidado del ambiente resulta clave para la sustentabilidad del emprendimiento”.

Respaldo a la prórroga de la Ley de Energías Renovables

Durante la misma reunión, la Comisión también analizó la prórroga de la Ley de Energías Renovables, sobre la cual Bordet expresó su respaldo.“Creemos que es muy importante mantener la estabilidad y previsibilidad tributaria. Estamos de acuerdo en extender 20 años la seguridad que tengan todos los proyectos existentes y los que se desarrollen a futuro, sin nuevas cargas impositivas”, señaló.

Bordet subrayó que la continuidad de la Ley 27.191 permitirá consolidar inversiones, atraer financiamiento y seguir potenciando la transición energética en Argentina.

El diputado destacó que la industria renovable no necesita subsidios adicionales ni beneficios fiscales extraordinarios, sino previsibilidad y un marco jurídico confiable para inversiones de largo plazo. “La estabilidad es, en sí misma, la mejor política de fomento”, afirmó.

Expositores y respaldo técnico

En la reunión también expusieron especialistas y referentes del sector: la Secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, sobre la extensión del marco legal; Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica Argentina, quien destacó que la continuidad de la ley es clave para planificar proyectos a 15-20 años; Fernando Botello, miembro del Comité de Hidrógeno Verde de la Cámara Argentina de Energías Renovables; y Agustín Siboldi, del Comité directivo de la misma Cámara.