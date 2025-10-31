El Gobierno confirmó un aumento del 7,20% en el precio del gas natural

El Gobierno nacional dispuso un nuevo incremento del 7,20% en el precio del gas natural, que se aplicará a cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías (kcal) que ingrese al sistema de transporte. La medida, formalizada a través de la Resolución 1698/2025 del Ministerio de Economía, comenzará a regir a partir de noviembre y afectará a todas las regiones del país.

El documento, firmado por el ministro Luis Caputo, fue publicado en el Boletín Oficial y establece que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá adecuar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del nuevo recargo.

“Establécese que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, indica la resolución.

Alcance del aumento y autoconsumo energético

El incremento no se limita al gas destinado a la venta. También se aplicará sobre los volúmenes usados para autoconsumo, mediante una fórmula que multiplica el volumen consumido, el precio promedio ponderado de las ventas y la alícuota del 7,20%.

En paralelo, las empresas comercializadoras deberán trasladar íntegramente este recargo al precio del gas adquirido en el PIST, siempre que haya sido percibido previamente por el proveedor del combustible.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es mantener la estructura de ingresos del sistema gasífero y asegurar la sustentabilidad económica de los contratos vigentes en el marco del Plan Gas.Ar.

Modificación del PIST por regiones

En sintonía con esta medida, la Secretaría de Energía, encabezada por María Carmen Tettamanti, anunció una actualización en los precios del gas natural en el PIST, publicada mediante la Resolución 433/2025.

La norma abarca los contratos celebrados en el marco del Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, el Autoabastecimiento interno, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para el período 2023-2028.

Las empresas productoras, distribuidoras y Enarsa deberán ajustar sus contratos en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la publicación, y presentar la documentación ante la Secretaría de Energía y el Enargas.

Nuevos valores por distribuidora

De acuerdo a la resolución, los nuevos precios base del gas natural que comenzarán a regir en noviembre serán los siguientes:

Redengas S.A. (Paraná): $2.935

Naturgy BAN S.A. (zona norte de Buenos Aires): $2.925

Metrogas S.A. (Capital Federal y Buenos Aires): $2.885

Distribuidora Gas Cuyana S.A. (Mendoza, San Juan y San Luis): $2.943

Distribuidora Gas del Centro S.A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): $2.912

Litoral Gas S.A. (Santa Fe y Buenos Aires): $2.906

Gasnea S.A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): $2.931

Naturgy NOA S.A. (Salta, La Puna y Tucumán): $2.893

Camuzzi Gas Pampeana S.A.:

Buenos Aires: $2.895

Bahía Blanca: $2.852

La Pampa sur: $2.937

La Pampa norte: $2.896

Camuzzi Gas del Sur S.A.:

Buenos Aires sur: $2.828

Chubut sur: $2.829

Neuquén: $2.935

Cordillerano: $2.908

Santa Cruz sur: $2.795

Tierra del Fuego: $2.784

Fuente: Infobae