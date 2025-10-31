Intendentes de Mansilla y Sauce Sur gestionaron recursos en Paraná

Durante la visita, ambos mantuvieron un encuentro con el subadministrador de Vialidad Provincial, Alfredo Bell, con quien dialogaron sobre proyectos viales y el mejoramiento de los caminos productivos del Departamento Tala, especialmente los que vinculan a Mansilla y Sauce Sur.

Por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia, el ministro Néstor Roncaglia hizo entrega de kits de seguridad destinados a fortalecer los controles y la prevención en ambas comunidades, aportando herramientas para continuar trabajando por la seguridad de los vecinos.

“El trabajo conjunto y la articulación con las distintas áreas del gobierno provincial nos permiten seguir avanzando en soluciones concretas para nuestros vecinos”, destacó el intendente Pasinatto, quien valoró el acompañamiento del Ministerio y de Vialidad Provincial.

Por su parte, Silvia Lescano subrayó la importancia de estas acciones coordinadas y el vínculo permanente con el municipio de Mansilla: “Cuando trabajamos en equipo, sin importar los colores políticos, las comunidades crecen y se fortalecen”.

Las autoridades locales coincidieron en que este tipo de gestiones conjuntas refuerzan el compromiso con el desarrollo y la seguridad de todos los vecinos del Departamento Tala.