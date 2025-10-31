"Las historias de Chacho": últimas funciones del año

La obra "Las historias de Chacho" es una versión libre del clásico de Osvaldo Dragún adaptada y dirigida por César Román Escudero. La puesta está interpretada por Lucha Ocaranza, Dimas Santillán y Nahuel Espinosa y forma parte del repertorio del grupo Ribera Teatro, que tendrá sus dos últimas funciones del año. La primera será este sábado 1º de noviembre, a las 21, en la Sociedad Friulana de Paraná (Villaguay 545), y la segunda el sábado 8 de noviembre, a la misma hora, en la Cantina Ferrero (Piedrabuena 133).

La obra propone un recorrido teatral que recupera la figura de Osvaldo "Chacho" Dragún, uno de los dramaturgos argentinos más importantes del siglo XX y figura central del movimiento Teatro Abierto, que en 1981 desafió la censura y la represión durante la última dictadura militar.

En escena, los tres intérpretes encarnan a un grupo de actores itinerantes que recorren pueblos del interior del país llevando historias para representar y compartir con las comunidades. Esa idea funciona como punto de partida para una narración coral que incluye relatos, fragmentos y escenas inspiradas en la obra y la vida de Dragún. La propuesta fue escrita y adaptada por César Román Escudero y cuenta además con la codirección de Gustavo Morales y la asistencia técnica de Lucas Báez.

En palabras de sus realizadores, la intención es "llevar el teatro a los lugares donde se gestan las historias", una forma de reivindicar el oficio teatral en el presente.

Las funciones en la Sociedad Friulana y en la Cantina Ferrero cierran un año de presentaciones en distintas localidades de la provincia, donde el grupo Ribera Teatro llevó la obra a espacios comunitarios, centros culturales y salas independientes. El equipo adelantó que estas serán las últimas funciones antes de una nueva etapa de trabajo y preparación de futuros proyectos.

Para la función de este sábado 1° de noviembre, la entrada tendrá un valor de $7.000. Para la del próximo sábado 8 de noviembre, la entrada será con modalidad a la gorra. Las reservas pueden realizarse al 343 5213747.