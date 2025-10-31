Comenzó el rugir de motores: presentaron la fecha del TC en Paraná

La 13ª fecha del Turismo Carretera comenzó a vivirse con intensidad este viernes en Paraná. En el Monumento al General Justo José de Urquiza se realizó la conferencia de prensa de apertura con la participación de pilotos, autoridades y un gran marco de público que acompañará, a lo largo de todo el fin de semana, un nuevo capítulo del TC.

El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; el titular del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), Omar Martínez; la intendenta Rosario Romero y los pilotos Mariano Werner, Norberto Fontana, Agustín Martínez, Juan Cruz Benvenuti, Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard estuvieron en el lugar para firmar autógrafos y sortear entradas con todo el público teceísta que se acercó a vivir un gran momento en tierras entrerrianas.

Mazzacane, en la conferencia, afirmó: “Quiero felicitar a los responsables del autódromo, que se han hecho cargo y realmente lo hicieron de la mejor manera. Por eso está el acompañamiento de la ACTC, que ya lo hizo con las TC Pick Up, y ahora lo hace con el Turismo Carretera. Sin ninguna duda, seguiremos aportando a este circuito, porque queremos que sigan trabajando con el mismo esfuerzo y las mismas ganas de siempre. A lo mejor, en algún momento, se vendrá la definición del campeonato aquí, en Paraná”.

Gurí Martínez, por su parte, así se refirió sobre la vuelta del Turismo Carretera a Paraná: “Estamos muy contentos de estar acá, en este caso en representación del Club de Volantes Enterrianos, con toda la Comisión Directiva, que trabaja incansablemente. Se han hecho obras y trabajos muy importantes para el autódromo. Hace 30 días vinieron las TC Pick Up y eso se debe al granito de arena que ponemos cada uno de nosotros. Hay que seguir por el mismo camino, con muchos proyectos que se van a realizar”.

En la previa de dicha conferencia, giraron algunos Turismo Carretera por las calles de Paraná. Allí estuvieron: los Ford Mustang de los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, el Ford Falcon de Lugón y el Toyota Camry de Chansard. Todos partieron desde la estación de servicio Shell, ubicada en Av. Laurencena, hasta el Monumento Justo José de Urquiza, donde finalizó el recorrido.

De esta manera, quedó presentada la 13° fecha del campeonato de Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Paraná.

La actividad iniciará, para el Turismo Carretera, a partir de las 11.05 horas con el primer entrenamiento de la jornada. El TC Pista, por su parte, saldrá a practicar desde las 9.25 horas.