Un empleado de Salud debe devolver más de $8.000.000 al Estado

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través de un Decreto publicado en el Boletín Oficial Nº28.208, dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra un agente que revista en el Ministerio de Salud. La medida afecta a Diego Alberto Figueroa, quien se desempeña en un cargo Categoría 06 - Carrera Administrativa - Escalafón General de la División Concurso de dicha cartera.

Según el decreto, la conducta de Figueroa está presuntamente incursa en lo prescripto en el Artículo 71° Incisos a) y b) de la Ley 9755 -Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia.

Intimación y monto a devolver

El núcleo de la disposición radica en la intimación al agente a devolver una importante suma de dinero. La investigación establece:

“Intímase a través del MINISTERIO DE SALUD al agente Diego Alberto FIGUEROA, para que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días desde su notificación, proceda a la devolución de la suma de $ 8.401.477,96, más los intereses devengados y a devengarse desde que se adeudan hasta el momento que se haga efectivo el pago, según la Tasa Activa del BNA, conforme a lo expuesto en los considerando precedentes”, publicó Apf Digital.

En caso de que el agente no reintegre los fondos requeridos dentro del plazo estipulado, el Gobierno provincial activará los mecanismos legales correspondientes. El documento oficial faculta a la Fiscalía de Estado a tomar intervención:

“Facúltese a la Fiscalía de Estado, en el caso que no se reintegren los montos adeudados, para que a través de ese Organismo se dé inicio a las acciones legales contra el agente Diego Alberto FIGUEROA tendientes al recupero de la suma antes mencionada, con más los intereses legales desde que se adeudan hasta el efectivo pago, junto con los gastos y honorarios pertinente, conforme a lo expuesto en los considerando precedentes”.

El decreto, que instruye la elevación de las actuaciones a la Dirección de Sumarios dependiente de Fiscalía de Estado (Artículo 5º), fue refrendado por el Ministro Secretario de Estado de Salud, Daniel Ulises Blanzaco, y firmado por el Gobernador Rogelio Frigerio.