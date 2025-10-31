Milei recibe a Macri en Olivos

El Gobierno de Javier Milei termina el año mucho más cómodo de lo que esperaba. El respaldo que le dieron las elecciones legislativas le abrieron un canal de diálogo con los gobernadores que hasta hace días estaba roto. Pero además, reflotó los vínculos que fueron cercanos desde el principio, como con el Pro, en especial con el expresidente Mauricio Macri.

El líder del Pro volvió a ganar terreno en la consideración del Gobierno, motorizado por la histórica remontada en la provincia de Buenos Aires. La gesta estuvo liderada por Diego Santilli, hombre del Pro y muy cercano a Milei. El envión del resultado electoral aceleró el reencuentro con Macri, que se concretará este viernes al mediodía en Olivos.

“El escenario es win-win para los dos”, apuntó a TN un dirigente macrista de la primera hora. La hipótesis es que si bien el Pro sale fortalecido por este acercamiento y revalorizado, también le conviene al Gobierno sumar “el valor institucional” del partido fundado por Macri.

No obstante, en el Pro no esperan sumar nombres a la mesa de discusión para el futuro gabinete de Milei. “Hoy no está esa opción”, remarcan en las filas del expresidente, pese a que no descartan que esa situación pueda cambiar en el futuro. Aseguraron que el vínculo con el Presidente “está muy bien” y que se basa en un “diálogo sincero y honesto”.

Los reparos en el Pro para integrar el gabinete van más allá del vínculo entre Macri y Milei. “Si no es con un acuerdo entre partidos, no tiene sentido”, indicó un dirigente de peso cercano al expresidente.

La desconfianza persiste desde los armados de listas, donde el Pro solo pudo ubicar unos pocos nombres propios, aunque importantes. “Estos tipos te degluten”, señaló un armador nacional a TN. La victoria del 26 de octubre en PBA con Santilli al frente les valió la promesa de un candidato a gobernador propio, pero aún hay que ver. “No la van a hacer fácil, en dos años te inventan un candidato de ellos”, sostienen.

Las idas y vueltas en el vínculo Milei-Macri

“En unas horas volveremos a comer milanesas”, confirmó el líder del Pro este jueves sobre la cumbre con el Presidente. “Volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”, añadió. El expresidente hizo estas declaraciones en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por BICE Corp en Chile. Milei también confirmó el encuentro y afirmó: “Lo que pondero mucho de Macri es que él siempre se acercó con generosidad. Me aconsejó siempre, algunos los tomé, otros no”.

Ambos valoran volver a hablar, en un contexto en el que el Pro comprometió un apoyo institucional al Gobierno, con cierta expectativa de ocupar algún cargo vacante en el gabinete presidencial, en especial después del 10 de diciembre. El partido fundado por Macri también renovó sus credenciales tras un inicio desdibujado en el calendario electoral.

“El Pro está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27″, se envalentonó Macri este jueves, en la previa a la reunión con Milei. Aunque aclaró: “La prioridad del Pro es apoyar las ideas que impulsa Milei, que son las correctas”.

En el Pro sostienen que la idea es que el expresidente confirme si Milei desea continuar con la alianza a pesar del arrollador triunfo. “Quiere saber qué es lo que viene, cómo se sigue. Si realmente el Presidente está en una postura de consensos o está soberbio como otros funcionarios”, expresó un integrante del partido de Macri.

“Mauricio lo que plantea es aprovechar el momento y aceitar las relaciones políticas”, señaló Cristian Ritondo en diálogo con Solo una vuelta más de TN. “La reunión es mano a mano”, indicó sobre el encuentro entre Milei y Macri.

Qué pasará con La Libertad Avanza y el PRO en Diputados

Hay un sector del Gobierno que sostiene que va sobre ruedas la creación del interbloque con el Pro, que tras el recambio legislativo tendrá 22 diputados.

No obstante, en el bloque que dirige Cristian Ritondo hay ciertas reticencias sobre ese punto. “Por ahora no vamos a hacerlo”, expresó una alta fuente de ese partido.

Entre las razones, aparecen las declaraciones que Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, realizó luego del domingo electoral. “Mi lugar (en la presidencia de Diputados) nunca estuvo en juego. Hay versiones, pero el lugar es de LLA en cualquier circunstancia. Siempre le corresponde por un tema sucesorio. Si el Pro tiene 20 diputados, no va a pasar bajo ningún punto de vista. Somos una coalición, trabajamos desde el día uno, pero la fuerza que predomina es la fuerza violeta”.

Los dichos no cayeron para nada bien en el Pro, que sostiene que el oficialismo busca que algunos legisladores se vayan del bloque. “Nos ninguneó al decir que solo somos 20 diputados. Bueno, ahora que se arreglen”, dijeron en el partido de Macri.

Si efectivamente no hay interbloque, La Libertad Avanza podría quedarse sin la capacidad de tener las mayorías en las comisiones que se vienen, para tratar las reformas laboral y tributaria.

Asimismo, en el Pro aseguraron que Macri intentará evitar que distintos dirigentes de la Cámara Baja se pasen al bando libertario. “Mauricio sigue siendo fuerte. Si hay algunos que se quieren pintar de violeta, él los acomoda. Ya avisó, el que se va no vuelve y saben que en LLA no existe una red de contención. Si te tienen que tirar a la basura, te tiran”, indicaron.