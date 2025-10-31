Liz Solari relató su despertar espiritual: “Vi a Jesús sentado en mi mesa”

La actriz contó cómo un hecho trágico transformó su vida, la llevó a vivir experiencias místicas y a encontrar en la fe un nuevo propósito.

Liz Solari volvió a conmover con un testimonio profundamente espiritual y relató cómo una experiencia límite marcó un antes y un después en su vida, llevándola a transitar un camino de fe, sanación y conexión con lo divino.

“Hace 15 años, un ser muy amado murió drásticamente en mi presencia. Esa experiencia inesperada y shockeante cambió mi vida de forma radical. A partir de ese momento, nada volvió a ser como antes”, expresó con la voz entrecortada.

La actriz describió cómo aquel episodio la enfrentó al miedo más universal: “Fui testigo de algo extraordinario. Presencié su alma dejar su cuerpo y comprendí que la muerte no termina con la vida, que el alma es indestructible y que el cuerpo es solo un instrumento para manifestarnos en esta dimensión”, explicó.

Solari contó que, tras el fallecimiento, comenzó a tener vivencias que no podía explicar: “Caí en un estado de confusión, empecé a oír, ver y sentir manifestaciones del reino invisible del espíritu, sin tener ningún estudio ni preparación”.

Su salud emocional se deterioró, y ante el asedio mediático decidió internarse junto a su madre en un centro de salud mental: “Solo yo sabía la batalla mental, física y espiritual que estaba viviendo. Los medios distorsionaron la verdad y me sentí invadida”.

Fue en ese proceso cuando, según su relato, tuvo su primera visión espiritual: “Una noche, mirando el cielo, escuché una voz interior que me dijo: ‘Ve a Londres’. Supe con certeza que era la voz de Dios”, aseguró.

Ya instalada en Inglaterra, Liz conoció a Cher Chevalier, una guía espiritual británica que, según contó, la ayudó a comprender y estabilizar sus experiencias: “Cher me explicó qué era lo que me estaba sucediendo, por qué y para qué. Me inicié en la meditación y en el entrenamiento espiritual”, recordó.

Tiempo después, relató el momento más revelador de su vida: “Una noche en Argentina, al recostarme, salí de mi cuerpo y vi a Jesús Cristo sentado en mi mesa. Observé su inconmensurable belleza y sus ojos que contienen todo el universo. Me dijo con autoridad: ‘Debes ordenar tu vida, la familia va primero’”.

Desde entonces, afirmó que su conexión con Jesús se volvió constante: “Él comenzó a guiarme a través de mis sueños, mis meditaciones y mis rezos”.

A quince años de aquel episodio, Liz resumió las lecciones que, según afirma, recibió de Yeshua (Jesús): “El amor es acción, no basta con creer que hay que actuar con amor. Nos definen nuestras acciones, no nuestras creencias. La meditación para conocer a Dios, oramos para hablar con Él, pero meditamos para escucharlo. La paz complace a Dios y él aborrece los sacrificios de sangre, dejé de comer animales y elegí la inofensividad como camino”.

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la unión espiritual: “Somos una familia que trasciende la sangre y las fronteras. Debemos unirnos para vencer el mal y proclamar a Jesús rey en la tierra”.

Fuente: Noticias Argentinas.