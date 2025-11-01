Comienza una nueva fecha de la Copa de la Liga Femenina

En la tarde de este sábado, a partir de las 15, se disputará el primer encuentro de la décima fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol femenino. En ese marco, el estadio Dr. Carlos Federik será sede del partido entre Don Bosco y Academia Crack Fútbol Total.

El Salesiano viene de sufrir una dura derrota por 10-0 ante San Benito, el puntero, y actualmente se ubica en la undécima posición con apenas cinco unidades. El conjunto rosa, por su parte, derrotó a Oro Verde por 6-1 en el arranque de la fecha y actualmente está en la sexta posición, con 17 puntos.

Este partido abrirá una fecha que tendrá el grueso de su actividad el domingo, día en que se disputarán cinco de los partidos correspondientes a esta fecha. Quedará por delante un encuentro más que se jugará el miércoles 5 de noviembre, desde las 21 y lo protagonizarán San Rafael y Universitario.

Fixture | Copa de la Liga (femenina) | Fecha 10

Sábado 1/11:

15: Don Bosco - Academia Crack.



Domingo 2/11:

11: Asociación River - Escuela River.

16: San Benito (Paraná) - Neuquen.

16: Camioneros - Atlético Paraná.

16: Arenas - San Benito.

19: Oro Verde - Belgrano.



Miércoles 5/11:

21: San Rafael - Universitario.