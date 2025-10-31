Transformación en el alumbrado público de Colón: ya se colocaron más de 360 nuevas columnas

La Municipalidad de Colón viene realizando un profundo trabajo con el alumbrado público, con la decisión de dejar atrás la vieja y obsoleta tecnología de iluminación con lámparas de vapor de sodio y avanzar hacia una ciudad más moderna, segura y eficiente. Este trabajo, va de la mano del Plan Municipal de Pavimentación, ya que cada nuevo tramo asfaltado, se completa con nuevo alumbrado.

Apostando exclusivamente a la tecnología LED, dejando atrás la obsoleta luz amarilla, se transforma el alumbrado público en cada barrio, llevando instaladas más de 360 nuevas columnas con luminarias LED y cableado subterráneo, cumpliendo con todas las normativas de seguridad.

Sectores como la Costanera, barrio Tiro, Creppy, Valais González, Sanguinetti, Güemes, Chacabuco, espacios públicos, hoy están mejor iluminados gracias a este plan.

Asimismo, se colocaron columnas en sectores que llevaban años esperando esta mejora, y está proyectado seguir ampliando la red de iluminación para llegar a cada rincón de la ciudad.

Esta planificación, continuará con más iluminación LED según el plan de alumbrado, en calle Bolívar y en Güemes al sur, como así también, nueva iluminación en zona costera norte.

Además, se implementa un sistema de mantenimiento diario, con personal recorriendo las calles, detectando fallas y resolviendo cada situación de inmediato.

Más de 1.000 lámparas LED fueron adquiridas este año para el mantenimiento, logrando una eficiencia del 100% y dejando atrás la obsoleta luz amarilla, con escasos o ningún reclamo pendiente según los datos del Centro de Atención al Vecino.

Este plan de reconversión se lleva adelante con personal y recursos municipales para mejorar la calidad de vida de los vecinos, brindar mayor seguridad y optimizar el consumo energético, garantizando una mayor durabilidad y eficiencia del sistema.

Plaza Artigas 50 luminarias.

Costanera 27 columnas doble luminaria.

RENABAP barrio Tiro: 15 luminarias.

Creppy: 30 luminarias.

Bv. González de Ferrari al sur: 25 columnas doble luminaria

Bv. González de Ferrari a Urquiza 48 columnas doble luminaria.

Canton de Valais: 16 luminarias.

Bv Güemes 30 columnas con doble luminaria led (60 luminarias de 50w)

Bv. Sanguinetti: 64 columnas con doble luminaria led de 100w

Chacabuco y transversales: 34 columnas con luminarias

Barrio Artalaz: 20 luminarias en columnas adaptadas a la postación existente.