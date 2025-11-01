Liga de Mayores: Urquiza y Regatas terminaron invictos en la Fase Regular

Regatas Uruguay aplastó a Juventud Unida en el cierre de la fase regular.
Este viernes por la noche concluyó la actividad correspondientes a las Zonas 2 y 4 de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Ambos grupos disputaron sus cuatro partidos; mientras que las Zonas 1 y 3 quedaron pendientes de definirse este domingo por la noche.
En la Zona 2, Urquiza de Santa Elena concluyó invicto con un récord de 14-0 luego de vencer a Estudiantes de Paraná a domicilio por 88-69. Con récord 9-5, el Albinegro terminó tercero, ya que Recreativo sí aprovechó su encuentro y derrotó a Talleres (5-9) por 75-63 para quedarse con el lugar de escolta con su récord 10-4.
En los duelos restantes por esta zona hubo victoria de Independiente de La Paz (récord 4-10) por 67-62 ante Progreso (2-12); mientras que Quique saltó al cuarto lugar de la tabla (8-6) luego de vencer a Paracao (4-10) por 75-70.
Haciendo gala de la superioridad que mostró a lo largo del torneo, Regatas de Concepción del Uruguay (14-0) venció a Juventud Unida de Gualeguaychú (0-14) por 110-68 en el estadio Juan José Garro. El Celeste terminó el grupo de forma invicta.
En el lugar de escolta quedó Sportivo Peñarol de Tala, que venció a Bancario por 88-61 como visitante y llegó al récord de 10 victorias y cuatro derrotas. El Verde gualeyo, por su lado, acumuló el récord inverso: cuatro victorias y 10 derrotas.
El tercer lugar fue para BH, que derrotó a Zaninetti en un mano a mano por esa colocación por 74-61. El Verde llegó a un récord de 8-6; mientras que el elenco uruguayense quedó con un acumulado de 7-7, igualado con el de Atlético Tala, que venció a Luis Luciano (6-8) como visitante por 74-61.
Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 14
-Zona 1:
Domingo 2/11 | Desde las 20:
Sarmiento - Ciclista.
Olimpia - Ferrocarril (San Salvador).
Echagüe - Sionista.
Sportivo - Parque.
-Zona 2:
Viernes 31/10:
Quique 75-70 Paracao.
Estudiantes (Paraná) 69-88 Urquiza.
Recreativo 75-63 Talleres.
Progreso 62-67 Independiente.
-Zona 3:
Domingo 2/11:
20: Social Federación - Santa Rosa.
20: La Armonía - Capuchinos.
20: Vélez Sarsfield - Estudiantes (Concordia).
21: Ferrocarril (Concordia) - San José.
-Zona 4:
Viernes 31/10:
Regatas 110-68 Juventud Unida.
Luis Luciano 59-74 Atlético Tala.
BH 74-61 Zaninetti.
Peñarol 88-61 Bancario.