Liga de Mayores: Urquiza y Regatas terminaron invictos en la Fase Regular

Este viernes por la noche concluyó la actividad correspondientes a las Zonas 2 y 4 de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Ambos grupos disputaron sus cuatro partidos; mientras que las Zonas 1 y 3 quedaron pendientes de definirse este domingo por la noche.

En la Zona 2, Urquiza de Santa Elena concluyó invicto con un récord de 14-0 luego de vencer a Estudiantes de Paraná a domicilio por 88-69. Con récord 9-5, el Albinegro terminó tercero, ya que Recreativo sí aprovechó su encuentro y derrotó a Talleres (5-9) por 75-63 para quedarse con el lugar de escolta con su récord 10-4.

En los duelos restantes por esta zona hubo victoria de Independiente de La Paz (récord 4-10) por 67-62 ante Progreso (2-12); mientras que Quique saltó al cuarto lugar de la tabla (8-6) luego de vencer a Paracao (4-10) por 75-70.

Haciendo gala de la superioridad que mostró a lo largo del torneo, Regatas de Concepción del Uruguay (14-0) venció a Juventud Unida de Gualeguaychú (0-14) por 110-68 en el estadio Juan José Garro. El Celeste terminó el grupo de forma invicta.

En el lugar de escolta quedó Sportivo Peñarol de Tala, que venció a Bancario por 88-61 como visitante y llegó al récord de 10 victorias y cuatro derrotas. El Verde gualeyo, por su lado, acumuló el récord inverso: cuatro victorias y 10 derrotas.

El tercer lugar fue para BH, que derrotó a Zaninetti en un mano a mano por esa colocación por 74-61. El Verde llegó a un récord de 8-6; mientras que el elenco uruguayense quedó con un acumulado de 7-7, igualado con el de Atlético Tala, que venció a Luis Luciano (6-8) como visitante por 74-61.

Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 14

-Zona 1:

Domingo 2/11 | Desde las 20:

Sarmiento - Ciclista.

Olimpia - Ferrocarril (San Salvador).

Echagüe - Sionista.

Sportivo - Parque.



-Zona 2:

Viernes 31/10:

Quique 75-70 Paracao.

Estudiantes (Paraná) 69-88 Urquiza.

Recreativo 75-63 Talleres.

Progreso 62-67 Independiente.



-Zona 3:

Domingo 2/11:

20: Social Federación - Santa Rosa.

20: La Armonía - Capuchinos.

20: Vélez Sarsfield - Estudiantes (Concordia).

21: Ferrocarril (Concordia) - San José.



-Zona 4:

Viernes 31/10:

Regatas 110-68 Juventud Unida.

Luis Luciano 59-74 Atlético Tala.

BH 74-61 Zaninetti.

Peñarol 88-61 Bancario.