Dos camionetas chocaron de frente en ruta nacional 12 en Corrientes: murieron cuatro personas

Una tragedia vial se registró este viernes en la ruta nacional 12, a pocos kilómetros de la ciudad correntina de Ituzaingó, donde cuatro personas murieron y una resultó gravemente herida tras un violento choque frontal entre dos camionetas.

El siniestro se produjo entre una Ford Ranger y una Toyota Hilux, y la magnitud del impacto fue tal que uno de los vehículos se incendió por completo, dificultando las tareas de rescate.

De acuerdo con fuentes policiales, en la Ford Ranger viajaban Dante Adrián Guerrero, vecino del barrio Santa Clara de Garupá, y Lucas Sarchetti, oriundo de Posadas, quienes murieron en el acto y fueron hallados calcinados dentro del rodado.

En tanto, en la Toyota Hilux se desplazaban tres personas oriundas de Encarnación, Paraguay: Amel Raúl Ale López, de 32 años, y María Hebe López Beristain, de 59, quienes también perdieron la vida en el lugar.

Un tercer ocupante del vehículo, Emmanuel José Ale López, resultó con lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al hospital de Ituzaingó, donde permanece internado bajo observación médica. Según las primeras averiguaciones, las tres víctimas serían familiares residentes en Encarnación, con vínculos en la zona de Ituzaingó.

Las primeras pericias

El siniestro se registró en horas de la mañana, cuando por causas que aún son materia de investigación, las dos camionetas colisionaron de frente. A raíz del violento impacto, la Ford Ranger se incendió pocos minutos después, y las llamas consumieron gran parte de su estructura, impidiendo que los ocupantes pudieran ser rescatados.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ituzaingó, personal de la Policía de Corrientes, ambulancias del servicio de emergencias local y agentes del Ministerio de Seguridad Vial, quienes realizaron las tareas de asistencia y control del tránsito, además de las pericias accidentológicas correspondientes.

“Las llamas consumieron por completo la estructura del vehículo, lo que dificultó el rescate y la identificación inmediata de las víctimas”, indicaron fuentes intervinientes en el lugar del siniestro.

Las autoridades judiciales y de seguridad continúan trabajando para determinar las causas del choque y establecer si alguno de los vehículos invadió el carril contrario. Mientras tanto, el tránsito en la zona permaneció interrumpido durante varias horas hasta que se logró retirar los vehículos siniestrados y limpiar la calzada.

