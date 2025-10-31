"Las hijas de Shakespeare", una obra de tres mujeres contra su autor

La obra titulada "Las hijas de Shakespeare", escrita y dirigida por la rosarina Julieta Pretelli, se presentará este sábado 1º de noviembre, a las 21, en la Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España de Santa Fe. El espectáculo forma parte del ciclo "Escénicas en la Cervantes", que tiene como propósito acercar a la capital provincial una muestra representativa de la producción teatral reciente de distintas localidades santafesinas. La función también se enmarca en la apertura oficial de la nueva sala ubicada en el primer piso del espacio cultural de calle Rivadavia 2871.

La puesta en escena gira en torno a Julieta, Desdémona y Ofelia, tres de las heroínas más conocidas de la obra de William Shakespeare, que deciden reunirse para demandar a su creador por los daños y perjuicios sufridos en sus vidas literarias. Desde ese punto de partida, el espectáculo despliega una trama en la que las protagonistas revisan con ironía los estereotipos femeninos heredados de los clásicos, cuestionan los roles asignados y ensayan, a su modo, una revancha sobre el autor que las concibió.

La propuesta utiliza recursos del clown y la comedia del arte para construir una experiencia de humor y de crítica sobre el lugar de la mujer en la literatura y el teatro. Pretelli, autora y directora de gran trayectoria en Rosario, propone una mirada contemporánea sobre los textos clásicos, logrando que la historia de estas tres mujeres trascienda el papel y cobre vida propia en escena.

Las entradas pueden adquirirse a un valor de $12.000 en ATE Social (Rivadavia esquina Hipólito Yrigoyen) hasta este viernes a las 15:30 o en la boletería del teatro dos horas antes de la función, a $15.000. Para jubilados y afiliados el precio será de $10.000. Los medios de pago habilitados incluyen efectivo, tarjeta de débito y código QR.