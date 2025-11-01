Hándbol U17: Argentina venció a Brasil y se subió al quinto puesto

En la mañana argentina de este sábado se definió el quinto puesto del Mundial de Hándbol U17 que se disputa en la ciudad de Casablanca, Marruecos. En ese partido, Argentina enfrentó a Brasil en el Salle Couverte Nouaceur con el arbitraje de Lucas Hellbusch, Sahar Haggui y Cristina Molina Hidalgo.

El equipo argentino fue superior a lo largo del juego y se impuso en los dos tiempos para acabar el torneo ganando por 39-27, un triunfo que le permitió subirse al quinto escalón del podio. Ya en el primer tiempo sacó diferencia de ocho tantos (20-12) y luego sentenció la historia con otra victoria parcial por 19-15 para el resultado final.

El más destacado del equipo de Eduardo Gallardo fue Nicolás La Delfa, que anotó 10 tantos en 12 intentos al arco. El concordiense Jeremías Bosio tuvo acción en el partido y fue penalizado con dos minutos.

De esta manera, la Argentina concluyó el torneo en el quinto lugar habiendo sufrido sólo una derrota en el torneo: fue 44-22 por la tercera fecha del Grupo C ante Alemania. Además, el seleccionado conducido por Gallardo se aseguró ser el mejor de América en este certamen al ubicarse solo por detrás de Qatar, España, Alemania y Egipto.

-SÍNTESIS-

Brasil 27-39 Argentina.



Formaciones:

Brasil (goles): Gabriel Ferreira, Eduardo Rodrigues (8), Andrey Freitas Pereira (5), Rodrigo Rodrigues (2), Miguel Alves (1), Guilherme Andrade y Augusto Alves (1).

DT: Eder Cristiano Fripp De Almeida.



Argentina (goles): Francisco Pérez, Nicolás La Delfa (10), Agustín Refojos (4), Ciro Carbone (2), Lautaro Roa (7), Santino Di Tullio y Matías Svarzhtein (3).

DT: Eduardo Gallardo.



Ingresaron:

-En Brasil (goles): Riquelme Silva, Gabriel Krishnan (4), Gustavo Modesto (2), Pedro Wetzel, Arthur Costa (1), Raphael De Santos (3), Davi Lima e Inácio Melo.



-En Argentina (goles): Nehuén Mazzaferri, Ignacio López Munell (6), Jeremías Bosio, Facundo Gandolfo (1), Juan Pallero (3), Lucca Castro (1), Leandro Page Vargas (2), Juan Taiano y José Brancato.



Árbitros: Lucas Hellbusch, Sahar Haggui y Cristina Molina Hidalgo.



Estadio: Salle Couverte Nouaceur, Casablanca (Marruecos).