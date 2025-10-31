Reunión con Milei: Frigerio se manifestó “satisfecho”, pero advirtió que “la discusión por recursos sigue”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, evaluó el encuentro de dos horas y media que mantuvieron los mandatarios provinciales con el Presidente Javier Milei y su Gabinete.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Frigerio afirmó que “fue una reunión buena, donde primó el dialogo y el buen trato de ambos lados y el Presidente planteó las razones por las cuales cree que llegó el momento ideal para avanzar en reformas estructurales que Argentina tiene pendientes desde hace casi 30 años”.

“Por lo menos desde que estoy en política, la reforma impositiva, la modernización de los vínculos laborales, la reforma del Código Penal, el tema previsional, siempre fueron puestos sobre la mesa como problemas determinantes para el desarrollo de la Argentina, pero todos percibimos que llegó el momento ideal para avanzar en esa agenda y que están dadas las condiciones porque, básicamente, es la gente la que está liderando esa agenda y entiende la necesidad de llevarlas adelante. Coincidimos todos en que, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más y si logramos en extraordinarias como planteó el Presidente, avanzar en esta línea, y en paralelo consolidamos la estabilidad macroeconómica y se puede recuperar el crédito de la mano de la recuperación de la moneda, el año próximo puede ser un gran año para la Argentina”, planteó.

Especificó que “el Presidente quedó en que nos iba a mandar el borrador, la letra chica de la propuesta, y nosotros la vamos a analizar y a trabajar con nuestros legisladores, con lo cual después de dos horas y media de charlar el tema estaba agotado a ese nivel, y ahora falta con papel y lápiz ver la letra chica, qué aportes se pueden hacer desde las provincias y qué ivel de coincidencias hay, que a priori creo que son muchos”.

Sobre la reforma impositiva, Frigerio explicitó que “lo más importante es el equilibrio de las cuentas públicas, esa fue la madre de todos los problemas de la Argentina y va a ser el principio de solución de los problemas económicos del país. Con eso claro, hay que avanzar de manera ordenada en una mejora de la calidad de los impuestos que se cobran en Argentina, en todos los niveles de gobierno y después, por supuesto, la presión impositiva”.

“Lo hemos hecho; por primera vez en la historia frente a una crisis inédita en términos de recursos para la Nación y las provincias, en muchos casos como el nuestro en Entre Ríos, lejos de amagar con aumentar los impuestos, lo que hicimos fue bajarlos. Claramente hay un cambio de cultura de la política muy importante. A nadie se le ocurre, y se le ocurre entiende que va a tener un castigo en la gente, aumentar la presión impositiva de un país que tiene un exceso presión impositiva para el que está en blanco y paga los impuestos. El norte es bajar la presión impositiva y mejorar la calidad de los impuestos, pero hay que hacerlo de manera coordinada, no lo puede hacer un solo nivel de gobierno, hay que trabajar en un consenso fiscal con la Nación, la provincia y los municipios, porque todo está conectado”, explicitó.

En ese sentido, ejemplificó que “si el gobierno nacional se decide a encarar una reducción del peor impuesto que son las retenciones a las exportaciones agropecuarias, a mí me va a dar margen para bajar también los impuestos provinciales distorsivos, arrancando por los ingresos brutos, porque esa baja de las retenciones va a generar riqueza en la provincia y me va a dar espacio fiscal para poder bajar otros impuestos”.

Consultado por futuras reuniones, aseguró que “van a tener mucha asiduidad; al Presidente lo escuché también que tiene pensado visitar dos provincias por mes, hacer reuniones de Gabinete todos los meses en una provincia distinta. Es lo que hacemos nosotros en la provincia, de gobernar en el territorio, de conocer de primera mano los problemas, creo que el Presidente se dio cuenta que tiene tener eso. Noté muchos cambios positivos en el Presidente, la verdad que me fui satisfecho de la reunión”.

“Esto es clave, un triunfo electoral puede buen o mal consejero, y lo que estamos viendo desde el mismo discurso del Presidente en la noche del domingo hasta ahora son buenas señales de la interpretación de lo que significó el triunfo abrumador electoral. No un cheque en blanco, todo lo contrario, pero sí la oportunidad de sostener un rumbo y acelerar los cambios que hacen falta para que, precisamente, este nuevo rumbo signifique bienestar concreto para la gente, soluciones concretas para los ciudadanos”, evaluó.

Respecto de las deudas de la Nación con las provincias, el gobernador apuntó: “El Presidente no negó la posibilidad de trabajar en algo que yo vengo planteando desde hace mucho que es no sólo discutir los recursos sino también las responsabilidades y que haya correlación entre responsabilidades de distintos niveles de gobierno y el financiamiento que se le da a cada nivel de gobierno para llevar adelante esas responsabilidades. Son reformas más estructurales, pero me parece que el año que viene tenemos la oportunidad y el aval del Presidente para empezar esas discusiones. Y mientras tanto, cada uno defiende sus intereses, nosotros lo hemos hecho en todos los órdenes, incluso en la Justicia, hemos tenido avances muy importantes en ambos reclamos; en el caso de la Caja hemos logrado triplicar la asistencia que recibíamos el año pasado, en el tema de Salto Grande hemos logrado hemos logrado un aumento del 30% de la tarifa que le corresponde a Salto Grande para generar más excedentes y más obra pública en la provincia. Esta discusión sigue, todavía no estoy conforme con eso, agradezco el gesto del gobierno nacional, pero no estoy conforme y voy a seguir la discusión y el reclamo en la Corte también va a sostenerse”.

Sobre la posibilidad de darle un rango institucional al denominado “Pacto de Mayo”, consideró que “hay que ir ya a las leyes concretas que están de alguna manera implícitas en el Pacto de Mayo. Ya pasamos a esa instancia de aprovechar estos meses, el Presidente planteó que lo va a pedir en extraordinarias para poder discutir, en principio, tres leyes importantes que son la reforma impositiva, la modernización de las leyes laborales y el nuevo Código Penal. En eso van a tener que trabajar en el Congreso en los próximos meses”.

En otro orden de temas, Frigerio dijo “no se tocó el tema de la provincia de Buenos Aires” y ante la falta de invitación a cuatro gobernadores opositores, opinó que “eso lo decide el que convoca, pero hasta ahora hemos tenido otras reuniones y no han sido muy fructíferas porque terminamos siempre en discusiones teñidas de ideología y de cuestiones vinculadas más con lo electoral y lo político que con una agenda de trabajo concreta, que ayer se pudo hacer. A esta altura hay que priorizar la posibilidad concreta de avanzar en esta agenta y si seguimos siempre en la discusión ideológica no vamos a avanzar”.

Consultado por obras concretas, el gobernador sostuvo que “en los últimos meses se empezaron a destrabar muchas cosas, la concesión de la autovía 14, la 12 y el complejo Rosario-Victoria es un hecho, se tendría que estar concesionando en estos días y las inversiones tendrían que empezar antes de fin de año, con lo cual ahí estamos cerca de ver un cambio importante. La 18 está en marcha, me gustaría que fuera más veloz el ritmo de obra, pero está en marcha; nosotros tenemos en ruta provinciales muchas obras en ejecución y estamos terminando de negociar con organismos multilaterales un financiamiento de 350 millones de dólares para intervenir el 100% de las rutas provinciales, con lo cual eso también es una noticia concreta vinculada con la infraestructura necesaria y abandonada en la provincia durante muchos años, décadas diría”.

“Se está avanzando, creo que las cosas tienen un proceso de maduración, siempre hablo de la siembra y de la cosecha; hemos sembrado mucho en estos 21 meses, hemos tenido enormes horas de gestión con el gobierno nacional y algunas cosas se ven: la Hidrovía, la mejora en la tarifa de Salto Grande, la mejora en el financiamiento de la Caja provincial no transferida, el Puerto de Paraná, el avance que tenemos con la transferencia del ferrocarril urbano tanto del Gran Paraná como del Departamento Uruguay, el traspaso del Hospital de La Baxada del PAMI a la provincia que nos va a permitir terminarlo que hoy está utilizado en un 50% y poder utilizar en un 100%, la posibilidad de trabajar en forma conjunta con el gobierno nacional el año que viene en el Palacio San José que está abandonado desde hace mucho tiempo. Hay muchas cosas en las que veníamos trabajando en silencio y que hoy se están transformando en realidades concretas y que se van a traducir, en consecuencia, en beneficios para la gente. Si se consolida el equilibrio macroeconómico, si el gobierno consolida la batalla contra la inflación y la termina derrotando y esto genera crédito que es el motor del desarrollo, y en paralelo avanzamos en las reformas estructurales que Argentina tiene pendientes desde hace muchísimo tiempo, el shock de confianza que va a recibir nuestra economía va a ser abrumador. No tengo dudas de eso; esperemos poder lograr estos objetivos porque estamos cerca de tener un quiebre histórico de décadas de horrores macroeconómicos que terminan sufriendo los argentinos”, reflexionó.

Respecto de la reforma previsional, planteó que “se hicieron muchas reformas en la Caja, y si no hubiéramos hechos nada, la Caja hoy estaría explotada. Lo mismo con la obra social, no me quedo en proyectos, actuamos y avanzamos mucho con la Caja. Falta muchísimo todavía porque tenemos un déficit tremendo que afecta a todos los entrerrianos”.

Sobre los cuestionamientos que recibiría al avanzar en mayores reformas, planteó: “Yo no estoy acá para sostener el status quo, ni para mirar para otro lado y hacerme el zonzo, estoy acá para solucionar problemas que se vienen acumulando en la provincia hace, por lo menos, 42 años que recuperamos la democracia. A mí me votaron para arreglar los problemas, no para patear la pelota para adelante. Yo tengo ese compromiso con la gente, no voy a mentir, voy a hacer las cosas que tenga que hacer, aunque algunas sean incómodas, aunque algunas generen ruido, a mí no me importa eso porque no estoy acá para hacer la plancha y que el próximo solucione los desastres”.

“Así es como funcionó la provincia, todos pateaban los problemas para adelante, hasta que llegó un gobierno reformista, de cambio como el nuestro, que está intentando agarrar cada uno de esos problemas que vienen creciendo y multiplicándose en las últimas décadas, e intentando después de tanto tiempo resolverlos. Por supuesto que eso genera ruido, pasó con la obra social, pasó cuando encaramos el principio de solución en la Caja, pasó con la reforma política y la Boleta única. Yo estoy acá para hacer reformas y mejorar la situación”, sentenció.

En cuanto a la posibilidad de generar un diálogo amplio con los gremios y los legisladores nacionales y provinciales para el tratamiento del tema, aseguró: “Siempre lo hicimos así, la reforma política salió así y después algunos no la votan porque tienen otros intereses, algunos querían seguir con la boleta de papel y el curro, pero la transparencia en la negociación y en la búsqueda de consensos para esta reforma, como para otras reformas que necesita la provincia, la vamos a hacer de cara a la sociedad, obviamente”.

Por último, respecto de la situación laboral de los estatales en cuanto al recorte de contratos, planteó: “La planta permanente del Estado no se agranda más, salvo que haya una necesidad concreta de sumar a alguien en algún lugar específico y que esa persona pase por el tamiz de un concurso público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de esa persona para que tenga los privilegios que significa estar en la planta permanente del Estado en términos de imposibilidad de que lo despidan, tener una obra social, y tener una jubilación muchas veces especial”.

“Yo gobierno para un millón y medio de entrerrianos, no sólo para el sector público, y el déficit de la Caja de los jubilados del Estado provincial está en la espalda de todos los entrerrianos, incluso de los que no son empleados públicos”, concluyó.