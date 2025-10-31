La Nación transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El gobierno nacional le transferirá a Entre Ríos $48 mil millones, en ocho cuotas de $6 mil millones. Los fondos corresponden a un acuerdo firmado entre la Provincia y Anses, por recursos adeudados a la Caja de Jubilaciones. Así lo confirmó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, a Canal Nueve.

Gracias al entendimiento, el gobierno no asistirá a la audiencia prevista por el tema en la Corte Suprema, donde el máximo tribunal del país iba a tomar cartas en el reclamo iniciado por la gestión de Rogelio Frigerio por $154 mil millones. Con este convenio, prácticamente un tercio de lo pedido estará arribando a Entre Ríos entre fines de 2025 y mediados de 2026.

Rodríguez Signes explicó, asimismo, que la diferencia que aún resta acordar será pautada en un nuevo convenio, luego de que se hagan las auditorías correspondientes y se certifique el monto exacto del pasivo pendiente de cobro.

“Con el acuerdo se suspendió la audiencia de conciliación. Al final del proceso si llegamos a que la nación pague lo que corresponde se termina el juicio y se desiste de las acciones, y si no nos ponemos de acuerdo se seguirá con el juicio. Los términos del convenio que logro el gobernador son coincidentes con los de la demanda, entonces implica un cierto grado de conformidad por parte de Anses de lo que nosotros demandamos. Después implica que vamos a recibir 48mil millones en el termino de ocho meses y en tercer lugar que, en vez de continuar con un juicio que quizás es largo, vamos por un camino abreviado, son renunciar a ningún derecho”, explicó el fiscal.