La música del litoral tendrá su fiesta en la Sala Mayo

La esperada peña de Monchito Merlo y Francisco Cuestas tendrá finalmente lugar este sábado 1º de noviembre en la Sala Mayo de Paraná, a partir de las 20:30, luego de haberse reprogramado la fecha original prevista para el viernes 24 de octubre. El evento, organizado por Heredero Producciones, propone una noche de música litoraleña, danza y encuentro con el objetivo de celebrar la identidad entrerriana a través del chamamé y la chamarrita, dos géneros arraigados en la cultura de la provincia.

La cita contará con un atractivo patio gastronómico que acompañará la propuesta musical. El escenario principal reunirá a Monchito Merlo, que carga con una extensa trayectoria chamamecera y su acordeón, y Francisco Cuestas, heredero de la pasión de Los Hermanos Cuestas, quienes marcaron la música de Entre Ríos y el país. Ambos artistas compartirán el escenario con músicos invitados y ofrecerán un repertorio que recorrerá clásicos, nuevas composiciones y homenajes a los grandes intérpretes de la región.

La Peña está pensada como un espacio de encuentro que busca fomentar el disfrute en comunidad a través de la música, el baile y la gastronomía. Según informaron los organizadores, el espíritu del evento se centra en "volver a reunir al público con sus raíces" y generar un creciente interés por las manifestaciones culturales locales.

Las entradas están disponibles en Puesto 5 del Mercado Sud, Suma de Voluntades y Guccioni. Aquellas personas que ya adquirieron sus tickets para el 24 de octubre podrán utilizarlas sin necesidad de realizar ningún cambio.