Cuatro partidos darán movimiento a la 14ª fecha de la Liga Profesional

La 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá continuidad este sábado con la disputa de cuatro partidos. El movimiento empezará a las 14.45 y los encuentros se repartirán de forma equitativa entre las dos zonas: habrá dos por la Zona A y dos por la Zona B.

14.45: Aldosivi - Independiente Rivadavia (Zona A)

En el estadio José María Minella, Aldosivi se juega mucho ante Independiente Rivadavia de Mendoza a partir de las 14.45. Este duelo por la Zona A contará con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado en el VAR por Álvaro Carranza. La transmisión de este encuentro será de TNT Sports.

El Tiburón viene de perder ante Racing por 1-0, resultado que cortó su racha de dos victorias consecutivas con las que llegó a nueve puntos en la última ubicación del torneo y de la tabla general, en la que acumula 24 y está cerca del descenso.

La Lepra viene de un presente más feliz: venció a River Plate 4-3 por penales luego de empatar 0-0 en las semifinales de Copa Argentina y el miércoles disputará la final ante Argentinos Juniors. En el torneo viene de perder ante Banfield por 2-1, resultado con el que quedó en la 13ª ubicación con 12 unidades.

Con cuestiones a confirmar, se presume que no habrá presencias entrerrianas desde el arranque, aunque sí estará el ex Patronato Justo Giani con la camiseta del local. El visitante, por su parte, guardará sus mejores armas para la Copa Argentina.

-Probables formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago; Franco Rami.

DT: Guillermo Farré.



Independiente Rivadavia: Agustín Lastra; Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti, Ezequiel Bonifacio; Nicolás Retamar, Diego Tonetto, Thomas Ortega, Leonel Bucca; Juan Barbieri y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.

16: Barracas Central - Argentinos Juniors (Zona A)

También por la Zona A, habrá un partido clave por la clasificación en el estadio Claudio Tapia. Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 16 en un duelo que tendrá arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Diego Ceballos. La transmisión del partido será de ESPN premium.

El Guapo viene de completar el fixture ante Boca Juniors, con el que sufrió una derrota por 3-1 y quedó en la décima posición, con 18 puntos pero la peor diferencia de gol entre los cinco equipos con esa cantidad de unidades. Es por eso que está fuera de zona de clasificación.

El Bicho, por su parte, viene de vencer a Belgrano por 2-1 en la semifinal de la Copa Argentina y el miércoles disputará la definición ante Independiente Rivadavia. Con eso en mente, el Bicho está sexto, con la misma cantidad de puntos que Barracas, pero con mejor diferencia de gol y apuesta a una victoria que le permita subir en el clasificador y además acercarse a jugar la Copa Libertadores por la tabla anual (está cuarto con 51 puntos).

En el equipo local estará presente el ex Patronato Dardo Miloc; mientras que en la visita se espera que haya rotación debido a que tendrán la disputa de la final de la Copa Argentina.

-Probables formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolas Capraro, Yonatthan Rak, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Nahuel Barrios; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz.

DT: Rubén Insúa.



Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Gabriel Florentín, Lucas Gómez; Emiliano Viveros, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina.

DT: Damián Ayude.

17: Vélez - Talleres (Zona B)

El primer encuentro del día por la Zona B lo protagonizarán Vélez Sarsfield y Talleres a partir de las 17. El duelo se llevará a cabo en el estadio José Amalfitani y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Bryan Ferreyra. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

El Fortín viene de vencer a Sarmiento de Junín por 2-0, resultado con el que alcanzó los 25 puntos y se ubicó en la cuarta colocación de la tabla; mientras que el conjunto cordobés cayó ante River Plate por 2-0 y tiene 14 unidades en la undécima colocación, con preocupaciones por la tabla anual.

Con las formaciones a confirmar por parte de los entrenadores, no se esperan presencias entrerrianas en el encuentro.

-Probables formaciones:

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Brian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Luis Angulo; Rick Lima.

DT: Carlos Tévez.

20: Independiente - Atlético Tucumán (Zona B)

En el cierre de la actividad en esta jornada, Independiente recibirá a Atlético Tucumán a partir de las 20. El árbitro del encuentro será Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Yamil Possi. La transmisión de este encuentro en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini será responsabilidad de ESPN premium.

En su última presentación, el Rojo completó su duelo pendiente ante Platense y venció por 3-0, con lo que obtuvo su primera victoria del torneo, aunque sigue último con nueve unidades. El Decano, por su parte, perdió ante San Lorenzo por 2-1 y actualmente está en la octava posición de su grupo con 15 unidades.

Con cuestiones a definir, se presume que la única presencia entrerriana de arranque será la del concordiense Leonardo Godoy con la camiseta de Independiente. También dirá presente el ex Patronato Matías Mansilla.

-Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo.

DT: Gustavo Quinteros.



Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Cléver Ferreira, Ignacio Galván; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz, Mateo Bajamich.

DT: Hugo Colace.

Fuentes: 0223, TyC Sports y El Tucumano.