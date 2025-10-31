El Gobierno prorroga la compatibilidad de planes sociales con trabajo rural registrado

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebra la prórroga por un año del Decreto 514/2021, y sus normas complementarias y aclaratorias, que compatibilizan los planes y programas sociales con el trabajo rural registrado, un histórico reclamo de la entidad pyme.

“Esta medida trae alivio al sector, ya que varias producciones regionales están iniciando la cosecha y necesitan contar con disponibilidad de mano de obra”, aseguró Eduardo Rodríguez, director del área de Economías Regionales de CAME. Y agregó: “Una vez más, logramos la prórroga tras trabajar articuladamente con el sector público, más precisamente con el diputado nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU), Pablo Miguel Ansaloni, quien comprendió y atendió nuestra demanda. Necesitamos recuperar la cultura del trabajo en el agro”.

Desde CAME se busca que la compatibilización, que beneficia tanto al productor agropecuario como al trabajador rural y al Estado, se transforme en ley. Es por eso que presentó un proyecto junto a la senadora nacional Nora del Valle Giménez, que espera pronto tratamiento.