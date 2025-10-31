Oro Verde vivirá la segunda edición del Suena Rock Fest

Este sábado 1° de noviembre, a partir de las 19, el Predio Multieventos de Oro Verde, ubicado en la intersección de las calles Los Sauces y Los Tordos, será escenario de la segunda edición del Suena Rock Fest, un encuentro musical que reúne a bandas locales y regionales en una jornada al aire libre.

La programación de esta edición incluye una grilla con artistas que representan diferentes estilos dentro del género. Sobre el escenario se presentarán El Cuarto, Avalancha, La Montrull, Rosario Smowing y Rompiendo Espejos. La conducción estará a cargo de la comunicadora Pamela Penau, quien guiará la jornada y la sucesión de shows en vivo. Además, para acompañar la experiencia musical durante toda la noche, el predio contará con una amplia propuesta gastronómica, con food trucks, cantina y puestos de comidas.

Entre las bandas destacadas, Rosario Smowing aportará su característico "swing argentino", un estilo que basado en el rock, ska y jazz, con más de veinte años de trayectoria en los escenarios del país y del exterior. Desde Santa Fe, la banda tributo a Callejeros Rompiendo Espejos llegará con clásicos del grupo. También se presentará La Montrull, reconocida por su homenaje a Los Abuelos de la Nada, con temas clásicos como Costumbres argentinas, Mil horas y Lunes por la madrugada.

La noche sumará además la presencia de Avalancha, banda tributo al famoso grupo español Héroes del Silencio, que desplegará en el escenario los himnos que marcaron una época, como Entre dos tierras, Maldito duende y mucho más. Completará la grilla El Cuarto, banda local que abrirá la jornada con su repertorio de rock nacional, dando continuidad a un festival pensado para celebrar la música y el encuentro con el público de la región.

Desde la organización se destacó el esfuerzo conjunto de las áreas municipales y de los equipos de producción, sonido y logística, que trabajaron para garantizar una experiencia segura y accesible para todas las edades.

La entrada será libre y gratuita.