Iván Noble regresa a Concordia con un show íntimo en Pueblo Viejo

El público de Concordia se prepara para vivir una noche especial con Iván Noble, músico y compositor reconocido por su vasta trayectoria y su paso por Los Caballeros de la Quema. El artista vuelve a la ciudad para ofrecer un concierto único e íntimo en Pueblo Viejo (Alem 230).

La cita es el viernes 7 de noviembre, con apertura de puertas a las 22, en una velada que promete recorrer tanto los grandes éxitos de su carrera solista como los himnos que marcaron a varias generaciones junto a su banda original.

Noble estará acompañado por Rubén Casco en teclado, en un espectáculo pensado para acercar al público a la esencia de su música en un formato cercano y emotivo.

Entradas

Las localidades están disponibles a través de Passline y en Rock en las Venas.