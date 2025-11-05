Básquet: la Liga Provincial tiene los emparejamientos confirmados

Estudiantes se las verá con Paracao en el duelo de equipos paranaenses de los playoffs de la Liga Provincial de Básquet.

La Federación Entrerriana de Básquetbol (FEBER) confirmó días y horarios de los encuentros de cada una de las series, llaves a jugarse al mejor de 3 encuentro.

Así sigue la competición

Los primeros de cada Conferencia o zona pasaron directamente a la Fase 3 de la competición, así en el ordenamiento de estos, queda de la siguiente manera:

1º. Urquiza (14 partidos ganados – cero partidos perdidos).

2º. Regatas Uruguay (14 partidos ganados – cero partidos perdidos).

3º. Ferrocarril de San Salvador (13 partidos ganados – 1 partido perdido)

4º. Santa Rosa (12 partidos ganados – 2 partidos perdidos).

Mientras del segundo al séptimo de cada Conferencia o zona juegan Fase 2 (sistema playoffs al mejor de tres partidos, dentro de cada Conferencia o zona).

Conferencia 1

Sionista-Echagüe

Partido 1: jueves 6/11, a las 21.

Partido 2: sábado 8/11, a las 21.

Partido 3: lunes 10/11, a las 21, en caso de ser necesario.

Sportivo San Salvador-Olimpia

Partido 1: miércoles 5/11, a las 21.

Partido 2: viernes 7/11, a las 21.30.

Partido 3: domingo 9/11, a las 20, en caso de ser necesario.

Ciclista-Sarmiento

Partido 1: miércoles 5/11, a las 21.

Partido 2: viernes 7/11, a las 21.30.

Partido 3: domingo 11/9, a las 20, en caso de ser necesario.

Conferencia 2

Recreativo-Independiente

Partido 1: miércoles 5/11, a las 21.

Partido 2: viernes 7/11, a las 21.30

Partido 3: domingo 9/11, a las 20, en caso de ser necesario.

Estudiantes-Paracao

Partido 1: jueves 6/11, a las 21.

Partido 2: sábado 8/11, a las 21.

Partido 3: lunes 10/11, a las 20, en caso de ser necesario.

Quique Club-Talleres

Partido 1: miércoles 5/11, a las 21.

Partido 2: viernes 7/11, a las 21.30.

Partido 3: domingo 9/11, a las 20, en caso de ser necesario.