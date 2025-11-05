Conmoción en Aldosivi por la muerte de su exvicepresidente, “Josesito” Moscuzza

A los 46 años, José Marcelo Moscuzza sufrió un accidente vial que le costó la vida.

Mar del Plata amaneció este miércoles conmocionado por la muerte de José Marcelo Moscuzza, exvidepresidente de Aldosivi de Mar del Plata e hijo de un empresario histórico de la industria pesquera y presidente honorario del club del Puerto. A los 46 años, Josesito fue víctima de un siniestro vial al volcar con su auto por la Ruta 2, a la altura de Lezama

Aldosivi atravesó la vida de Josesito, como lo llamaban al hijo del empresario, que fue vicepresidente hasta 2024 y acompañó ascensos, descensos y muchos logros en la vida deportiva del club.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia", informó el club marplatense en sus redes sociales, a la vez que informó que se suspendían todas las actividades en la institución, declarando "luto hasta nuevo aviso".

Allí completaron: "Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, José".

Desde la cuenta de la red social X, Patronato envió sus condolencias a la familia Moscuzza y a Aldosivi. “El Club Atlético Patronato lamenta profundamente el fallecimiento de José Moscuzza (hijo), ex vicepresidente de @clubaldosivi, y le envía sus condolencias a la familia y sus cercanos, y a los socios e hinchas de la institución”, reza el mensaje.

⚫ El Club Atlético Patronato lamenta profundamente el fallecimiento de José Moscuzza (hijo), ex vicepresidente de @clubaldosivi, y le envía sus condolencias a la familia y sus cercanos, y a los socios e hinchas de la institución.



QEPD https://t.co/xXTC6pbkAo — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) November 5, 2025

Uno de los logros que más se destacan en la gestión de Moscuzza hijo como dirigente deportivo es el predio deportivo del Tiburón de Punta Mogotes y su trabajo para que el equipo compitiera en las máximas categorías del fútbol argentino.

Además de formar parte de una de las familias tradicionales de la ciudad balnearia, la figura de Moscuzza trascendía al ámbito deportivo y era una persona muy activa socialmente.

"Saludamos afectuosamente a toda la familia Moscuzza por este momento tan triste y doloroso, una noticia devastadora para toda la gente de Aldosivi, gracias por todo lo que hiciste y trabajaste por el club José, se nos fue un gran dirigente y una gran persona,que en paz descanse", se lamentó una de las cuentas vinculadas a Aldosivi.

Al parecer, un vecino de Lezama que intentó socorrer a Moscuzza fue el primero en llegar y quien habría avisado a los bomberos, mientras la víctima permanecía en el vehículo que quedó volcado sobre el cauce de un canal, junto a un puente.

Según informó el sitio 0223, "el siniestro vial ocurrió anoche en el kilómetro 166 de la ruta 2. En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, con las unidades 10 y 5, además de ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica".

Mientras se investigan las causas del siniestro, por ahora sólo se sabe que el ex dirigente de Aldosivi viajaba solo en su vehículo.

Departamento Judicial Dolores a través de la Fiscalía Descentralizada N° 9 de Chascomús, con jurisdicción en Lezama quedará a cargo de la investigación, señala Clarín.