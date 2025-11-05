“Por Werner, Santero perdió la posibilidad de defender el campeonato”, dijo Tucci

El manager del equipo de Julián Santero responsabilizó a Mariano Werner por el toque en la tercera serie en el CVE.

El incidente en la tercera serie del Turismo Carretera en Paraná entre Julián Santero y el paranaense Mariano Werner sigue generando repercusiones. El toque entre los pilotos de Ford Mustang no solo arruinó el fin de semana del campeón, sino que parece haber sentenciado su lucha por la Copa de Oro.

En este marco, Mauricio Tucci, manager deportivo de Santero y titular del Fispa Corse, habló con SoloTC y fue categórico sobre las consecuencias y la responsabilidad de la maniobra. “Perdimos la posibilidad de defender el campeonato”, sentenció Tucci.

El manager de Santero diferenció los roces iniciales en la largada, que consideró “absolutamente normales”, de la maniobra clave en la curva 3 que terminó con el mendocino fuera de pista. “Para mí es clarísima. Mariano dobla una vez que Juli hace la tijera como si no hubiera nadie, como hace siempre, y lo gira”.

El titular del Fispa Corse insistió en que el mendocino tenía la posición ganada: “Fijate hasta dónde estaba puesto el auto. Si hubiese sido del eje de él para atrás, lo giraría a Werner también. Está todo el auto puesto y bueno, dobla como si estaría corriendo solo y lo gira”.

A pesar de la visión de Tucci, los comisarios deportivos responsabilizaron a Santero por la maniobra y lo apercibieron. Tras el trompo, el campeón fue impactado de frente por Otto Fritzler (Toyota Camry), quedando cruzado en la pista. “Pobre Otto, que lo encuentra de frente”, lamentó Tucci sobre el fuerte golpe.

El abandono en la batería obligó a Santero a largar la Final desde el puesto 47°. Aunque avanzó hasta la 30ª posición (fue 25° en pista, pero recibió un recargo), el resultado fue lapidario para sus aspiraciones.