Hallaron más de $3.000.000, cocaína y cartuchos en una casa abandonada de Paraná

Más de $3.000.000 en efectivo, junto con clorhidrato de cocaína, cartuchos de arma de fuego, municiones y una balanza de precisión, fueron incautados durante un procedimiento realizado en una vivienda abandonada de Paraná. La intervención tuvo lugar este martes por la tarde y formó parte de una causa en trámite por amenazas calificadas.

El operativo fue dispuesto por el Juzgado de Garantías y supervisado por el fiscal interviniente, en el marco de una denuncia que derivó en un allanamiento en calle Pringles. Durante el procedimiento, los investigadores recibieron información sobre movimientos sospechosos en la zona, lo que llevó a ampliar el rastrillaje hacia un inmueble deshabitado situado sobre calle 3 de Febrero.

El hallazgo de la mochila

En el patio del lugar, los funcionarios hallaron una mochila en cuyo interior había bolsas de nylon con cocaína, una balanza de precisión y cartuchos de distintos calibres. Además, se encontró una suma total de $3.021.000 en billetes y un teléfono celular, los cuales fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Todos los objetos incautados fueron remitidos al Gabinete de Criminalística para su análisis pericial, mientras la Fiscalía avanza con medidas tendientes a identificar a los responsables del material encontrado.

Fuentes judiciales confirmaron que la vivienda permanece bajo custodia policial, mientras se evalúan nuevos allanamientos y eventuales detenciones relacionadas con el caso.