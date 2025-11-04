Un hombre fue herido de un balazo durante una disputa entre familias en Paraná

Durante la tarde de este martes personal policial acudió a calle Vicente del Castillo de Paraná luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una presunta pelea entre familias y posibles detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los efectivos de la División 911 encontraron a un hombre de 29 años con una herida de arma de fuego en el glúteo. Según relató el propio lesionado, su hijastra, de 21 años, había mantenido una discusión con vecinos y, al salir junto a ella y su madre, fueron atacados por dos jóvenes de 18 y 24 años.

De acuerdo a su declaración, ambos agresores portaban armas de fuego, aunque solo el más joven efectuó un disparo, hiriéndolo en el lugar.

Detenidos y medidas judiciales

Los sospechosos fueron demorados en el sitio del hecho mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia. Pese a ello, el herido se negó a ser trasladado para recibir atención médica.

El fiscal interviniente fue notificado de inmediato y dispuso la detención de los dos jóvenes, el secuestro de las prendas utilizadas y su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales.

Además, se ordenó la realización de un dermotest tanto a los presuntos agresores como al damnificado, con el fin de determinar responsabilidades en el hecho.