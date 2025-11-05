El Concejo Estudiantil de Paraná culmina su ciclo 2025

El programa Concejo Deliberante Estudiantil (CDE) culmina su ciclo anual y se prepara para la sesión de votación final, que se llevará adelante este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 9, en el recinto de sesiones de la legislatura paranaense. Las deliberaciones se podrán seguir en vivo a través del canal de YouTube del Concejo.

Tras un año de intenso trabajo que involucró a más de 23 escuelas inscriptas de la ciudad de Paraná, en la mañana de este martes deliberaron las distintas Comisiones del CDE, dando tratamiento a los anteproyectos presentados por los ediles juveniles, que representan a los establecimientos participantes.

Las reuniones, que se desarrollaron en el Salón “Mariano Moreno”, contaron con la participación de personal legislativo del Concejo Deliberante, quienes dialogaron con los jóvenes, guiándolos sobre la técnica, redacción y viabilidad de los anteproyectos presentados.

“A lo largo del año, se desarrollaron diversas actividades formativas con un enfoque doble: no solo buscar que los estudiantes se interiorizaran en el trabajo legislativo y la vida del Concejo Deliberante, sino también impulsarlos a pensar soluciones tangibles, materiales e innovadoras para sus comunidades”, reflexionó Pablo Rabaglia, coordinador del Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná.