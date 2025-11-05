La Jam de Racing convoca a una edición solidaria para sostener el espacio cultural

Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 21:30, se realizará en el espacio de la Filial de Racing (esquina Villaguay y Perón) una nueva edición de la Jam de Racing, esta vez en formato de "Jam Colecta". La propuesta tiene como objetivo reunir fondos para sostener económicamente el proyecto que músicos y artistas llevan adelante.

La actividad se enmarca en un contexto de creciente dificultad para los espacios culturales autogestivos, que atraviesan una etapa delicada debido a la crisis económica y la precarización del sector. Frente a esta situación, los organizadores decidieron transformar esta edición en una jornada especial en la que se presentarán quienes gestionan el ciclo junto a artistas invitados. El dinero recaudado se destinará a cubrir gastos de mantenimiento, pago de grupos, compra de equipamiento y abastecimiento de la cantina, elementos indispensables para la continuidad del espacio.

Desde la organización explicaron que la Jam de Racing se sostuvo durante años gracias al compromiso de la comunidad artística y del público, que participa asistiendo, difundiendo y acompañando cada encuentro. "La jam es un evento cultural que requiere constancia, tiempo y, sobre todo, el apoyo de la gente. Este formato de colecta es una forma de agradecer ese aguante, pero también de pedir colaboración para poder seguir de pie", señalaron en la invitación.

A lo largo de su trayectoria, la Jam de Racing y sus integrantes firmaron parte de escenarios destacados, entre ellos la 34° Fiesta Nacional del Mate, el 24º Festival de Jazz de Santa Fe y distintos ciclos de música en vivo, incluyendo La Jam de los Miércoles, en la capital santafesina. También compartieron escenario con artistas famosos como Dante Spinetta.

El grupo que impulsa la iniciativa está integrado por Zoe Calvo, Shirley Warlet, Soraya Jacob y Wanda Gaioli en voces; Roma Acosta en piano; Mario Gastaldi en guitarra; Chino Sánchez en bajo; José Luis "El Flaco" Viggiano en batería; Nehemías Almeyda en saxo; y Nicolás Abud en trompeta.

Actividad abierta a la comunidad.